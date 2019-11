Video: Foo Fighters Dave Grohl singt „Here We Go“ in der „Sesamstraße“

Das wird Sie auch interessieren





Zum 50. Geburtstag der „Sesamstraße“ hat es Dave Grohls Auftritt endlich ins Netz geschafft. Es ist über ein Jahr her, seitdem Bilder verrieten, dass der Foo-Fighters-Sänger in der Show auftauchen würde. Jetzt können Fans die kinderfreundliche „Here We Go Song“-Version genießen, in der Grohl neben Big Bird und Elmo die fröhliche Melodie anstimmt.

Dave Grohl mit Big Bird und Elmo:

Der Song macht sich für die Idee von länderübergreifenden Freundschaften stark, insbesondere im Hinblick auf das Knüpfen neuer Freunde aus allen Ecken der Vereinigten Staaten. Die Foo Fighters veröffentlichten das Video auf ihrer offiziellen Twitter-Seite und schrieben: „Los geht’s @sesamestreet!“

In den USA läuft die erfolgreiche Kinderserie seit 1969, in Deutschland seit 1973. Zum Jubiläum nach rund 4500 Folgen erstrahlte sogar das Empire State Building in den „Sesamstraßen“-Farben Grün und Gold.