„Sesamstraße“ dementiert: Ernie und Bert sind KEIN Paar

Was hatte sich das Internet gefreut, als bekannt wurde, dass Ernie und Bert von der „Sesamstraße“ offiziell ein Paar sind und es schon immer waren. Mark Saltzman, langjähriger Autor der Serie, erklärte gegenüber dem Onlineportal „Queerty“, dass das Verhältnis der bunten Puppen seine eigene damalige Beziehung mit dem Cutter Arnold Glassman reflektiere.

In einem Twitter-Statement wies der „Sesame Workshop" darauf hin, dass Ernie und Bert „schon immer" beste Freunde gewesen seien. Die Puppencharaktere wurden dafür entwickelt um zu zeigen, dass Menschen trotz großer Unterschiede gute Freunde sein können.

Der Hauptgrund sei jedoch schlicht und einfach, dass die Puppen nicht zu irgendeiner Form von sexueller Liebe fähig seien. „Obwohl wir sie als männliche Charaktere identifizieren und sie viele menschliche Züge und Charakteristika besitzen (wie fast alle „Sesamstraßen“-Muppets es tun), bleiben sie Puppen, und haben deshalb keine sexuelle Orientierung“, schreiben die Urheber.

Auch einer der langjährigen Showrunner äußerte sich zu Saltzmans Behauptung und stellte sie als „offensichtlich falsch" dar. Frank Oz, der im „Krieg der Sterne" nicht nur die Yoda-Puppe lenkte, sondern in der „Sesamstraße" etliche Figuren wie Kermit und Miss Piggy, warf aber auch die Frage in den Raum, ob die Orientierung der Puppen wichtig sei – „Ein menschliches Wesen besteht aus vielem mehr als aus der bloßen Frage, ob er heterosexuell oder schwul sei". In einem späteren Kommentar erklärte der Künstler, er hätte Bert erschaffen und wisse genau, was und wer er sei.

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness.

