Tenacious D begeistern Netz mit Cover von „Baby One More Time“

Tenacious D, das Rock-Duo bestehend aus Jack Black und Kyle Gass, sind mit einem Clip ihres Covers von Britney Spears „…Baby One More Time“ viral gegangen. Das Video hat auf TikTok in kürzester Zeit mehr als 50 Millionen Views generiert.

Cover für neuen „Kung Fu Panda“-Film

Black hat den Protagonisten, Panda Po Ping, in allen „Kung Fu Panda“-Animationsfilmen mit seiner Stimme zum Leben erweckt. Nun hat er mit seinem Tenacious-D-Bandkollegen Gass auch den Abspann des vierten Teils der Animationsfilmreihe erobert und dafür den legendären Britney-Spears-Song gecovert.

„Ich fragte: ‚Können wir Britney Spears machen?‘ Und [Regisseur Mike Mitchell] sagte: ‚Ja’“, erzählte der Schauspieler bei der Premiere des Films, wie „People“ berichtete. „Und er sagte, dass er ‚…Baby One More Time‘ haben wollte, weil es irgendwie in die Richtung von Kung Fu geht“, so der Schauspieler und Sänger weiter.

Für Jack Black läuft es auf TikTok und Instagram bestens

Der Social-Media-Clip von Black und Gass hat außerdem bereits über drei Millionen Likes auf Instagram erhalten. Das Video zeigt das Duo, wie es zu ihrer eigenen Version von „…Baby One More Time“ tanzt und mitsingt.

Jack Black hat Lust auf Zusammenarbeit mit Britney Spears

Auf die Frage von „Entertainment Tonight“ bei der Premiere, ob er nach dem viralen Social-Media-Clip eine Nachricht für Spears habe, sagte Black: „Britney, wenn du zuschaust, ich liebe dich. Ich liebe den Song … Wir sind sehr stolz auf unsere Version und ich hoffe, du magst sie auch.“ Der Schauspieler fügte hinzu, dass er auf jeden Fall für eine Zusammenarbeit mit Spears bereit wäre: „Ich bin hier! Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich warte am Telefon.“