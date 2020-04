Steven Spielberg: Klartext zum Thema „Goonies“-Fortsetzung

Filmklub statt Buchklub: Das American Film Institute lädt in Zeiten der Selbstisolation zum gemeinsamen Filme schauen ein. Steven Spielberg hat sich ebenfalls beteiligt.

Mit dem Ziel Soziale Distanzierung in Zeiten der Coronakrise zu fördern, gab das American Film Institute (AFI) die Gründung eines eigenen Filmklubs bekannt. Wie der Name andeutet, soll das Prinzip dahinter dem eines Buchklubs ähneln: Dabei soll durch das Institut ein neuer Film täglich ausgewählt und online zugänglich gemacht werden, sodass Filmliebhaber weltweit diesen bequem aus dem eigenen zu Hause aus streamen können. Dem AFI zu Folge, soll damit ein kollektives Fernseherlebnis geschaffen werden. Gerade in Zeiten der Selbstisolierung wäre solches von besonderer Notwendigkeit. Beteiligt an der Aktion hat sich unter anderem Filmregisseur und AFI-Mitglied Steven Spielberg, der in diesem…