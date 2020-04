„Die Goonies“: Reunion der Originalbesetzung auf YouTube

Das wird Sie auch interessieren





Der Schauspielensemble des Kultfilms „Die Goonies“ von 1985 wird sich wieder vereinen – zumindest, wenn es nach US-Schauspieler Josh Gad geht. Dieser hat sich für eine Reunion des Original Cast des Abenteuerfilms auf seinem YouTube-Kanal eingesetzt, welche nun am Montag, den 27. April, um 16:00 Uhr stattfinden soll. Fast alle der Goonies (s.u.) wären dabei.

„Die Goonies“ handelt von den Abenteuern einer Gruppe von Freunden, die bei dem Versuch ihre Wohnsiedlung vor dem Abriss zu retten, auf die Suche nach einem Piratenschatz geht. Der Film, der unter anderem aus der Hand Steven Spielbergs stammt, feierte große Kinoerfolge und verhalf den damaligen Jungdarstellern ihre Schauspielkarrieren zu starten. Wie „Frozen“-Star Josh Gad jüngst auf seinem YouTube ankündigte, sollen sich diese nun für eine Reunion online zusammenfinden. Ob es einen bestimmten Grund für diese Zusammenkunft gibt ist unklar – vielleicht das 35. Jubiläum.

Fest steht allerdings, dass neben Sean Astin und Josh Brolin auch Stars wie Kerri Green, Corey Feldman, Ke Huy Quan, Martha Plimpton und Jeff Cohen dabei sein werden.

Wird es eine Fortsetzung geben?

In vergangenen Jahren war häufiger von einer möglichen Fortsetzung des Filmklassikers von 1985 die Rede gewesen, wobei Darsteller Sean Astin bereits 2015 erstmals bestätigte, dass es mit ziemlicher Gewissheit dazu kommen würde: „Ich habe es einmal. gesagt und werde es immer wiedersagen, dass es nicht darum geht, ob, sondern wann die Fortsetzung gemacht wird“, so Astin. „Wie die genaue Zusammensetzung dabei aussieht, weiß ich nicht. Ob ich darin vorkommen werde, kann ich auch nicht sagen. Ob sie überhaupt die Originalbesetzung darin haben wollen, keine Ahnung.“ Auch wenn die Zukunft für einen weiteren Kinofilm derzeit noch unklar erscheint, können Fans sich zumindest auf eine baldige Rückkehr der Goonies auf den Fernsehbildschirm freuen. Denn der TV-Sender Fox soll bereits an einer Neuinszenierung des Klassikers in Serienform arbeiten.