Stevie Wonder muss sich einer Nierentransplantation unterziehen

Bei seinem Auftritt im Londoner Hyde Park während des British Summer Time Festivals gab Stevie Wonder bekannt, dass er sich noch in diesem Jahr einer Nierentransplantation unterziehen müsse. Das berichteten CNN und der amerikanische ROLLING STONE.

Wonder würde noch drei weitere Shows spielen, bevor er eine Pause vom Touren einlegt, um sich im September dem Eingriff zu unterziehen und wieder zu erholen. Das verriet die Soul-Legende während seines Sets in London.

„Also, was passieren wird, ist Folgendes: Ich werde operiert, ich werde im September dieses Jahres eine Nierentransplantation haben“, sagte der Sänger dem Publikum. „Mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut. Ich habe einen Spender, es ist alles in Ordnung.“

Wonder bedankte sich bei den Fans auch für die langanhaltende Unterstützung. „Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich hierher gekommen bin, um euch meine Liebe zu schenken und um euch für eure Liebe zu danken“, sagte der Pianist. „Ihr müsst euch keine Gerüchte über irgendwas anhören, ich habe euch gesagt, was los ist. Mir geht es gut. In Ordnung?“

Damit setzt der Sänger den aufgekommenen Gerüchten um seine Gesundheit ein Statement entgegen. Erst kürzlich hatte die „Detroit Free Press“ berichtet, dass Wonder mit „einem ernsthaften, aber bezwingbaren Gesundheitsproblem kämpft“.

Stevie Wonder wird seine Tour am 9. Juli in Dublin fortsetzen.