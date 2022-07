Stimmprobleme: Pearl Jam sagen drittes Konzert in Folge ab

Pearl Jam haben sich ihre Europa-Tour sicher anders vorgestellt. Wegen anhaltender Stimmprobleme von Frontmann Eddie Vedder, musste die Band nun auch den Auftritt in Amsterdam absagen. Die Tickets können zurückerstattet werden.

„Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen bei allen, die so hart gearbeitet haben, um die Show auf die Beine zu stellen, und bei den Unterstützern, auf die wir uns gefreut haben“, hieß es in einem offiziellen Statement auf Twitter. Es handle sich um das „schlimmste Szenario“

In spite of continuous medical treatment, Ed is regretfully still without a voice and unable to perform tonight’s show at Ziggo Dome in Amsterdam. This is again the worst possible scenario for the band. pic.twitter.com/KpgG1LQ1yW

