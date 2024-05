Bei seinem Auftritt am gestrigen Samstag (25. Mai 2024) in der Dresdner Messehalle hat Sting seine neue Liveband vorgestellt: „3.o“. Zum seinem Power-Rock-Trio gehört neben dem langjährigen Weggefährten Dominic „Shape of my Heart“ Miller an der Gitarre auch Chris Maas an den Drums. Maas ist nicht ganz so bekannt wie „die beiden anderen“. Der Luxemburger war seit 2014 aber immerhin fester Live-Schlagzeuger der britischen Oberkellner von Mumford & Sons.

Die neue Sting-Band könnte „3.0“ heißen, weil sie aus drei Leuten besteht – oder, weil sie „Version 3“ von Stings Band-Inkarnationen darstellt. Nach The Police (1976–1986, danach nochmal in den Nullerjahren als Liveband aktiv) sowie seinen regulären, oft üppig besetzten Backing-Bands nun also wieder ein Trio-Format. Vergleiche mit den Police-Helden Stewart Copeland (Schlagzeug) und Andy Summers (Gitarre) sind da natürlich unausweichlich – sind Dominic Miller und Chris Maas so tight wie die beiden Ex-Kollegen von Sting? Machen Sie sich selbst ein Bild:

Die Setlist hatte dementsprechend einige Police-Klassiker vorzuweisen – viele von ihnen seit langer Zeit nicht gespielt. „Voices in my Head“, „Driven to Tears“, „Tea in the Sahara“; aber auch Deep Cuts aus dem Solo-Katalog des 72-Jährigen, wie „When The Angels Fall“ aus der 1991er-Platte „The Soul Cages“.

SETLIST:

„Voices Inside My Head”

„Message In A Bottle”

„Synchronicity II”

„Driven To Tears”

„Fields Of Gold”

„Never Coming Home”

„When The Angels Fall”

„A Thousand years”

„Tea In The Sahara”

„The Hounds Of Winter”

„Mad About You”

„Fortress Around Your Heart”

„Can’t Stand Losing You”

„Englishman In New York”

„Shape Of My Heart”

„Walking On The Moon”

„So Lonely”

„Desert Rose”

„King Of Pain”

„Every Breath You Take”

„Roxanne”

„Fragile”

Vier Konzerte gibt Sting diesen Sommer noch in Deutschland, in, man muss es so sagen, eher Geheimtipp-Städten in Sachen Großkonzerten: Fulda, Salem, Füssen und Lingen, ab Ende Juli 2024.