SOUND: „Sting: My Songs“ ab Mai 2020 in Las Vegas

Der 17-fache Grammy-Preisträger Sting, der beim International Music Award für sein Lebenswerk in der Kategorie „HERO“ ausgezeichnet wird, übernimmt ab Mai eine „Residency“-Show in Las Vegas. Das Programm, geplant von Mai bis September, präsentiert die größten Sting-Hits live, gepaart mit seinen Videos.

„Sting: My Songs at the Colosseum at Caesars Palace“

Im Zuge der riesigen Sammlung von Werken veröffentlichte Sting am 24. Mai ein neues Album mit dem Titel „Sting: My Songs“, auf dem er zeitgenössische Interpretationen einiger seiner berühmtesten Hits präsentierte. Sting wird neben bereits angekündigtn Deutschland-Konzerten ab 2020 nun also im „Colosseum“ vom Caesars Palace in Las Vegas eine Dauer-Residenz antreten. Tickets gibt es hier oder direkt am Colosseum Box Office in Las Vegas.

„Sting: My Songs“ auf Youtube:

Der IMA würdigt Sting auf der Award-Show am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall für seine Lebensleistung. Sting wird den Preis im Rahmen eines Live-Auftritts persönlich entgegennehmen.

Tickets gibt es ab sofort ab 29 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und hier.