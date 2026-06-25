Gewinnen: Stings „The Night Watch“ – Neues Livealbum im Rijksmuseum

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Was haben Sting und Rembrandt gemeinsam? Abseits der Tatsache, dass Stings Stimme dunkel und samtig ist wie Rembrandts gedeckte Farbpalette, finden sich beide im niederländischen Nationalmuseum in Amsterdam wieder. „Die Nachtwache“ von Rembrandt zählt zu den bekanntesten Kunstwerken im Rijksmuseum Amsterdam – Sting leistet dem Gemälde nun Gesellschaft.

Ein Konzert für die Wächter der Nacht

Ab dem 26. Juni darf sich auch Sting zu den Künstlern zählen, die dort verewigt wurden: Für sein neues Livealbum „The Night Watch“ spielt er für die geduldig wartenden Wächter im Gemälde. Im Rahmen der ARTE-Reihe „Sounds Like Art“ performte Sting im Rijksmuseum Songs seines Soloprojekts, aus seiner Zeit bei The Police sowie aus seinem Musical „The Last Ship“. Umgeben von historischen Gemälden griff er dabei auch selbst in die Vergangenheit: Sting spielte eine Gitarre aus dem 17. Jahrhundert vom Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV.

Das Album: 12 Songs aus Stings kreativem Schaffen

„Sting – The Night Watch: Live at the Rijksmuseum“ erscheint am 26. Juni und umfasst 12 Songs aus Stings kreativem Schaffen. Begleitet wird er dabei von Gitarrist Dominic Miller, der ihn seit Langem auf seiner musikalischen Reise begleitet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kunst trifft Musik – eine stimmungsvolle Szenerie

Umgeben von Werken Rembrandts, Vermeers und Judith Leyster kreiert Sting eine ebenso stimmungsvolle Szenerie im Museum. Der Auftritt war bereits im März im TV auf ARTE ausgestrahlt worden – ein Künstler, bewacht von Künstlern. Auch in der Bibliothek des Museums erweckte Sting Stücke wie „Ghost Story“ zum Leben. Die gesamte Performance ist als Video in der ARTE-Mediathek abrufbar. Den akustischen Mitschnitt gibt es als Audio-CD oder auf Vinyl.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gewinnspiel: Drei Vinyls zu gewinnen

ROLLING STONE verlost drei Vinyls von Stings neuem Livealbum „The Night Watch (Live at the Rijksmuseum)“.

Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail an verlosung@musikexpress.de und gibt Name, Adresse und Telefonnummer an. Als Betreff bitte das Stichwort „The Night Watch“ verwenden. Teilnahmeschluss: 9. Juli 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.