Gewinnen: Stings „The Night Watch“ – Neues Livealbum im Rijksmuseum

Sting veröffentlicht am 26. Juni sein Livealbum „The Night Watch“, aufgenommen im Rijksmuseum Amsterdam mit 12 Songs aus seinem Soloprojekt, The Police und mehr.

von 
Artikel Teilen
Sting bei Philippe Petits Stunt 2024

Sting bei Philippe Petits Stunt 2024  |  Sting spielt seine neues Live-Album vor Rembrandts „The Night Watch“. Foto: Getty Images. Cindy Ord. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Was haben Sting und Rembrandt gemeinsam? Abseits der Tatsache, dass Stings Stimme dunkel und samtig ist wie Rembrandts gedeckte Farbpalette, finden sich beide im niederländischen Nationalmuseum in Amsterdam wieder. „Die Nachtwache“ von Rembrandt zählt zu den bekanntesten Kunstwerken im Rijksmuseum Amsterdam – Sting leistet dem Gemälde nun Gesellschaft.

Ein Konzert für die Wächter der Nacht

Ab dem 26. Juni darf sich auch Sting zu den Künstlern zählen, die dort verewigt wurden: Für sein neues Livealbum „The Night Watch“ spielt er für die geduldig wartenden Wächter im Gemälde. Im Rahmen der ARTE-Reihe „Sounds Like Art“ performte Sting im Rijksmuseum Songs seines Soloprojekts, aus seiner Zeit bei The Police sowie aus seinem Musical „The Last Ship“. Umgeben von historischen Gemälden griff er dabei auch selbst in die Vergangenheit: Sting spielte eine Gitarre aus dem 17. Jahrhundert vom Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV.

Das Album: 12 Songs aus Stings kreativem Schaffen

„Sting – The Night Watch: Live at the Rijksmuseum“ erscheint am 26. Juni und umfasst 12 Songs aus Stings kreativem Schaffen. Begleitet wird er dabei von Gitarrist Dominic Miller, der ihn seit Langem auf seiner musikalischen Reise begleitet.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Kunst trifft Musik – eine stimmungsvolle Szenerie

Umgeben von Werken Rembrandts, Vermeers und Judith Leyster kreiert Sting eine ebenso stimmungsvolle Szenerie im Museum. Der Auftritt war bereits im März im TV auf ARTE ausgestrahlt worden – ein Künstler, bewacht von Künstlern. Auch in der Bibliothek des Museums erweckte Sting Stücke wie „Ghost Story“ zum Leben. Die gesamte Performance ist als Video in der ARTE-Mediathek abrufbar. Den akustischen Mitschnitt gibt es als Audio-CD oder auf Vinyl.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Gewinnspiel: Drei Vinyls zu gewinnen

ROLLING STONE verlost drei Vinyls von Stings neuem Livealbum „The Night Watch (Live at the Rijksmuseum)“.

Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail an verlosung@musikexpress.de und gibt Name, Adresse und Telefonnummer an. Als Betreff bitte das Stichwort „The Night Watch“ verwenden. Teilnahmeschluss: 9. Juli 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Franziska Gewalt schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Die Rolling Stones sind zurück! Alles über ihr neues Album „Foreign Tongues“, Ron Woods Privatarchiv und die Großtaten ihres Produzenten Andrew Watt im neuen ROLLING STONE (Ausgabe 08/26), ab 26. Juni im Handel: Hier bestellen!

Themen aus dem Artikel:
Gewinnspiel The Night Watch Sting