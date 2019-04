„Game of Thrones“ startet am kommenden Sonntag (14. April, in Deutschland in der Nacht zu Montag auf Sky) in die achte und letzte Staffel. Seit Monaten fiebern die Zuschauer der Serie daraufhin, können sie doch eine epische Schlacht erwarten. Außerdem gibt es endlich die Lösung, wer es auf den Eisernen Thron schafft.

Ganz einfach werden die kommenden Wochen für Fans der Serie aber nicht, denn an jeder Ecke im Internet lauern Spoiler. Aber darin steckt auch das Potenzial für ein paar herrlichen Streiche.

Die nicht ganz ernst gemeinte Website spoiled.io bietet besonders streitsüchtigen, listigen Zeitgenossen die Chance, für 99 US-Cent eine SMS an einen beliebigen Freund oder Fein zu schicken, um diesem in Kürze die Lust an einer kompletten neuen Episode zu verderben. Die Website verschickt dann unmittelbar nach Erstausstrahlung einen Spoiler an die ausgewählte Person.

