„Stranger Things“: Unschöne Meldung über Sendestart von Staffel 5

Im Mai 2022 erschien die letzte Folge der vierten Staffel „Stranger Things“. Nun machen Gerüchte eines verspäteten Startdatums der fünften und finalen Staffel die Runde. Aufgrund des vorherrschenden Autor:innen-Streiks in Hollywood verzögern sich wohl die Dreharbeiten, so dass die Geschichte der Hawkins-Bewohner:innen frühestens 2025 weitergeführt werden kann – drei Jahre nach der letzten ausgestrahlten Episode. Fans der Mystery-Serie zeigen kein Verständnis und sind mächtig aufgebracht.

Die Aufregung wurde von dem X-Post eines beliebten Insider-Accounts der Netflix-Serie, genannt „Stranger News“, ausgelöst. In der Caption des Beitrags, der ein Fan-Art-Poster des Künstlers Axel Almiron zeigt, steht in Versalien geschrieben „The End ist Coming. 2025. #StrangerThings“, was zu Deutsch so viel wie „Das Ende naht. 2025.“ heißt. Obwohl der Streaming-Dienst offiziell noch nichts bestätigt hat und es sich bei dem Fan-Art-Poster nicht um ein Lizenzprodukt handelt, herrscht Aufruhr in der Kommentarspalte des Posts. Anhänger:innen der Science-Fiction-Geschichte erwarteten die nächste Staffel offenbar bereits ein Jahr früher.

„2025?? Das ist ja wohl ein Witz“, schreibt eine X-Userin. Ein anderer scherzt mit Bezug auf das Alter der Darsteller:innen: „Diese Kinder werden bis dahin 30 sein.“ Einige wenige Nutzer:innen weisen die Community allerdings darauf hin, dass die Verzögerung einen triftigen Grund hat.

Seit Mai 2023 haben sich Hollywood-Autor:innen im „Writers Guild of America“-Streik befunden und fordern höhere Löhne und Gewinnbeteiligungen sowie feste Autorenquoten bei der Produktion. Gerade erst soll es zur vorläufigen Einigung gekommen sein.

Doch die Macher der Serie, die Duffer Brothers, gaben bereits bekannt, dass die Dreharbeiten bis zur Beendigung des Streiks pausieren würden. „Die Duffers hier. Das Schreiben hört nicht auf, wenn die Dreharbeiten beginnen“, schrieben die Regisseure am 6. Mai in einem X-Post. „Wir freuen uns darauf, die Produktion mit unserer großartigen Besetzung und Crew zu beginnen, aber während des Streiks ist das nicht möglich. Wir hoffen, dass bald eine faire Einigung erzielt wird, damit wir alle wieder an die Arbeit gehen können. Bis dahin – over and out.“

Kurz nach der Ankündigung gingen allerdings auch die Mitglieder der „Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists“ – kurz „SAG-AFTRA“ – in den Streik, wodurch viele Schauspieler:innen der Serie nicht vor die Kamera konnten. Bisher ließ sich an dieser Front noch keine Einigung finden. Die Produzent:innen der Show gaben bekannt, dass die Dreharbeiten etwa ein Jahr dauern würden. Dazu kommt das zeitintensive Schneiden der Serie. Demnach ist ein Startdatum im Jahr 2025 realistisch.

Dennoch gaben die Duffer-Brüder einen kleinen Hinweis darauf, was die Zuschauer:innen von der letzten Staffel erwarten können. Die Serie soll offenbar zu ihrem starken Fundament aus der ersten Staffel zurückkehren. „Das ist es, was wir erwarten und hoffen zu tun, nämlich die Serie in Hawkins zu halten. Es wird sich viel größer anfühlen als in der ersten Staffel“, meint Matt Duffer 2022 in einer Episode des „Happy Sad Confused“-Podcasts gegenüber Moderator Josh Horowitz. „Wir wollen zu vielen Dingen zurückkehren, die wir in der ersten Staffel gemacht haben, und zu vielen der ursprünglichen Gruppierungen und Paarungen, die wir in der ersten Staffel hatten.“ Und bis es soweit ist, müssen sich „Stranger Things“-Fans wohl noch etwas gedulden bis sie Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, David Harbour und Co. wieder auf dem Bildschirm sehen werden.