Linkin Park: Mike Shinoda informiert Fans über aktuellen Status der Band

Mike Shinoda informierte seine Fans am 22. April 2022 auf Twitch über den Status von Linkin Park und erklärte, dass er und der Rest der Band alle paar Wochen miteinander sprechen. Außerdem sagte er, dass die Band aktuell noch keine Tour spielen könne.

Während eines kürzlichen Livestreams gab der Rapper, Sänger, Keyboarder und Gitarrist ein Update über die nahe Zukunft der Band: „Die einzigen Linkin-Park-Neuigkeiten, die ich für euch habe, sind, dass … Ja, wir sprechen alle paar Wochen, – ich spreche mit den Jungs oder mit einigen der Jungs“, sagte Shinoda. „Und es gibt keine Tourneen, es gibt keine Musik, es sind keine Alben in der Pipeline. Okay, lasst mich euch das einfach sagen. Also merkt euch einfach, dass das nicht passieren wird.“

„Ich werde nur so viel für den Moment sagen“, fuhr er fort. „Ich sage das, weil jedes Mal, wenn die Band etwas sagt oder tut, jeder versucht, den Hype-Zug zu starten, und wir sagen: ,Nein, nein, nein, nein. Setzt nicht den Hype-Zug in Gang. Ihr werdet euch selbst enttäuschen.“

Zudem erklärte Shinoda, weshalb momentan keine Tournee anstehe: „Für mich ist es so: ,Okay, physisch könnte ich immer noch touren.‘ Dieser Teil ist gut. Hoffentlich ändert sich das in nächster Zeit nicht. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt (für die Rückkehr der Band). Wir haben nicht den Fokus darauf. Wir haben die Rechnung nicht aufgehen lassen. Und ich meine damit nicht die finanzielle Mathematik, sondern die emotionale und kreative Mathematik.“

Latest Linkin Park news – the guys are talking every couple of weeks, but there’s no plans for new music or tour, and Rob is “kinda out of his cave” and is doing fine❤️ pic.twitter.com/DeLikchf2H

— a.🍍 (@BroodingAnanas) April 22, 2022