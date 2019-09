STYLE: Die Nominierten 2019 auf einen Blick

Hier sind die Nominierten für den International Music Award in der Kategorie STYLE:

LIZZO

Die Sängerin und Rapperin steht für „Body Positivity“ – und gegen überholte, ausgrenzende Schönheitsnormen. Und das gelingt Lizzo so unbekümmert und selbstbewusst, dass die Botschaft puren Spaß macht. Hier erfahrt ihr mehr über LIZZO!

MYKKI BLANKO

Der sich zwischen den Geschlechtern bewegende Rapper bricht mit klassischen Hip-Hop-Klischees – und mit fast allen Regeln des Stylings: Mann/Frau, Gangsta-Rapper/Drag-Queen, High-Fashion/Gossen-Trash: Gegensätzliches kommt bei Mykki Blanco zusammen. Und führt so zu inspirierenden wie irritierenden Looks. Hier erfahrt ihr mehr über MYKKI BLANKO!

SADE

Sade hat einen zeitlosen Stil geschaffen, der in den Straßen und Clubs von New York, London und Paris omnipräsent ist. So elegant wie ihre Musik ist auch ihr Look. Eine Stil-Ikone, zeitlos und einmalig. Hier erfahrt ihr mehr über Sade!

Am 22. November wird erstmals der International Music Award in Berlin vergeben. Mehr zum IMA erfahrt ihr hier.