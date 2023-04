„S.O.S.-Tour“ von SZA nun auch in Europa: Tickets, Termine, Vorverkauf

Nachdem die „S.O.S.-Tour“ zum Album „SOS“ (2022) in Nordamerika ein Hit war – alle 17 Shows in den USA waren ausverkauft – hat SZA angekündigt, die Tour fortzusetzen. Nun stehen auch 10 Konzerte in Europa auf dem Plan.

Der Europa-Abschnitt der Tournee beginnt am 1. Juni in Amsterdam und macht in Berlin (9. Juni) und Köln (11. Juni) Halt. Am 21. Juni endet die Europatour in Dublin. In den USA geht die „S.O.S.-Tour“ im Herbst in die Verlängerung: Start ist der 20. September in Miami, Ende der 29. Oktober in Phoenix. Als Special Guest ist die britische R’n’B-Sängerin Raye bestätigt.

SZA live: Tickets, Termine, Vorverkauf – THE S.O.S. TOUR

Special Guest: Raye

07.06.2023 Zürich, Hallenstadion

09.06.2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena

11.06.2023 Köln, Lanxess Arena

DEUTSCHLAND:

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 12.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 50 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 13.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 26 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 12.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 50 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 12.04.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 50 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 14.04.2023, 12:00 Uhr