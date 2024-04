Zu Ehren von Taylor Swift gibt es bald einen Gottesdienst in Baden-Württemberg

Die Heiliggeistkirche in Heidelberg hält am 12. Mai ab 11 Uhr einen Gottesdienst für Taylor Swift ab. In der Veranstaltung soll es um die Songs und Spiritualität des US-Popstars gehen, so der Teaser auf der Website der Kirche in Baden-Württemberg. Speziell ihr Track „Anti-Hero“ steht im Fokus, wie schon der Gottesdienst-Titel „Anti Hero – Taylor-Swift-Gottesdienst“ andeutet. Wegen großer Nachfrage fürs Event muss man jedoch vorab Plätze reservieren.

Popmusik-Beschallung statt Orgel-Klänge

Die Heiliggeistkirche veranstaltet bereits seit längerer Zeit unter dem Motto „Citykirche Rock ’n Pop“ Gottesdienste, die von internationalen Stars inspiriert sind. So wurden schon heilige Zusammenkünfte mit den Songs von The Beatles, Madonna, Peter Gabriel, Bob Dylan, Michael Jackson und Queen abgehalten.

Der Eintritt ist frei. Wobei Pfarrer Vincenzo Petracca rät, auf der Website eine Platzreservierung vorzunehmen.

Swift ist Christin

Swifts Musik in der Kirche liegt näher als gedacht: Sie ist bekennende Christin. In so manchen Songtexten von ihr sind christliche Motive und Anspielungen zu finden. In ihrem 2019 erschienenen Track „Soon You’ll Get Better“ singt sie in Bezug auf die Krebserkrankung ihrer Mutter außerdem, dass sie jede Nacht für sie beten würde.

In ihrem Stück „Anti-Hero“ dreht sich dagegen alles um Selbstzweifel, Ängste und ihre Gedanken zum Leben. Genau dieser Song soll nun den Rahmen für den Gottesdienst in Heidelberg spannen.

Taylor Swift live

Die 34-Jährige legt aktuell eine Pause von ihrer „The Eras“-Tour ein. Erholen kann sich die Sängerin allerdings nicht mehr lange – am 19. April erscheint ihr neues Album „The Tortured Poets Department“.