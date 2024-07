Auf Instagram hat sich Taylor Swift bei ihren Fans in Gelsenkirchen bedankt, die ihr drei unvergessliche Abende im Ruhrgebiet verschafft hätten.

Sie schreibt: „Those 3 Gelsenkirchen crowds were AMAZING, and so thoughtful??? There were signs and paper hearts, the ‘betty’ wave, and tons of DIY “willow” orbs made out of balloons + phone flashlights. Thank you!!! 🫶🫶🫶“

„Diese 3 Gelsenkirchener Zuschauermassen waren AMAZING und so aufmerksam??? Es gab Schilder und Papierherzen, die „Betty“-Welle und tonnenweise selbstgebastelte „Weidenkugeln“ aus Luftballons und Handy-Taschenlampen. Thank you!!! 🫶🫶🫶“

Warum Taylor ausgerechnet drei Fragezeichen an ihre Beobachtung, dass das Publikum amazing gewesen sei, hinzufügt, sei dahingestellt.

Interessanter ist möglicherweise eh der zweite Teil ihrer Instagram-Botschaft: „I also wanted to say to everyone who’s supported The Tortured Poets Department, I am completely blown away by what you’ve done – it stayed at #1 for the first 12 weeks of its release and that’s never happened to an album of mine before, not even close!! You’re just the greatest. Anyway, now that we’ve officially kicked off our shows in Germany, I can’t wait to see you all in Hamburg next!“

„Ich wollte auch allen, die ‚The Tortured Poets Department‘ unterstützt haben, sagen, dass ich völlig überwältigt bin von dem, was ihr getan habt – das Album war in den ersten 12 Wochen nach seiner Veröffentlichung auf Platz 1, und das ist noch nie einem meiner Alben passiert, nicht einmal annähernd! Ihr seid einfach die Größten. Wie auch immer, jetzt, wo wir offiziell mit unseren Shows in Deutschland begonnen haben, kann ich es kaum erwarten, euch alle als nächstes in Hamburg zu sehen!“

Eminem ist zu mächtig

Demnach hat Swift geahnt, dass ihre Regentschaft mit ihrem aktuellen Album „The Tortured Poets Department“ zumindest in den USA zu Ende gehen würde: Eminems „The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)“ ist seit diesen Montag (22. Juli) offiziell die Nummer eins in den USA, wie „Billboard“ am Sonntag bestätigte. Damit hat die Platte Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ nach 12 Wochen an der Spitze der Charts entthront.

„TTPD“ zu schlagen ist ein Kunststück, das mehreren anderen Stars wie Bryan, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und Charli XCX nicht gelungen ist, seit Swifts Album im April erschienen ist. „The Tortured Poets Department“ ist laut Luminate mit rund 4,66 Millionen verkauften Einheiten bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 das bisher mit Abstand meistverkaufte Album des Jahres. Das Album hat mehr physische Verkäufe als der Rest der physischen Top-10-Veröffentlichungen des Jahres 2024 zusammen.

Ob der Wechsel an der Chartspitze sie stört? Wahrscheinlich nicht. Gut vorstellbar, dass Eminem in der kommenden Woche wieder Platz machen muss und Taylor zurückkehrt zur Top-Position …