Seit Freitag (21. Oktober) ist Taylor Swifts neues Album „Midnights“ zu hören. Die Sängerin hatte schon Tage zuvor mit interessanten Hintergrundinfos die Vorfreude gesteigert und auch die persönliche Dimension des Projekts betont.

Unabhängig davon, ob die behauptete Somnambulität auch wirklich zu hören ist, beschäftigt die Hardcore-Fans von Taylor Swift neben deren Gedanken über ihre Beziehung etwas anderes: Wer ist denn da in dem Song „Midnight Rain“ neben der 32-Jährigen zu hören?

Im sechsten Track des Albums (das inzwischen auch in einer längeren „3am Version“ erhältlich ist) singt Swift von den anhaltenden Auswirkungen von Herzschmerz und den Weg, der sich daran anschließt („He was sunshine I was midnight rain / He wanted it comfortable I wanted that pain / He wanted a bride, I was making my own name“).

Doch dann kommt eine leise, gedrückte Stimme im Refrain hinzu, die viele nicht Taylor Swift zuordnen können. Eine Gastsängerin ohne Credit?

«Von wem ist diese Stimme auf ‚Midnight Rain‘? Ist es nur ihre modulierte Stimme oder ist es jemand anderes?“, heißt es etwa stellvertretend für zahlreiche Netz-Fragen von einer Twitter-Userin.

Die Auflösung kommt laut „Uproxx“ direkt von einer Vertrauensperson von Taylor Swift: Es ist die Stimme der Sängerin, nur eben stark heruntergepegelt.