Taylor Swift in Hamburg: Tickets, Anfahrt, Merch und Wetter

Für beide Konzerte von Taylor Swift am 23. und 24. Juli (2024) im Hamburger Volksparkstadion werden mehr als 100.000 Fans erwartet. Das Gelände rund um die beiden Arenen im Volkspark wird in diesen Tagen zum Pilgerort für Swifties, wie sich die Fans der 34-Jährigen nennen. Obwohl die Open-Air-Konzerte der „The Eras“-Tour im Volksparkstadion stattfinden, wird auch die benachbarte Barclays Arena zum Veranstaltungsort.

Tickets

Die Konzerte sind offiziell ausverkauft. Es gibt jedoch die Möglichkeit, Tickets über die offizielle Wiederverkaufsplattform Eventim Fansale zu erwerben. Von anderen Plattformen ist dringend abzuraten. Außerdem kann die Eintrittskarte über Fansale nur für den originalen Verkaufspreis weiterverkauft werden, um Ticketabzocken zu vermeiden.

Das Konzertticket ist ein Eventim-Pass-Ticket. Man sollte unbedingt vor Konzertanreise sicherstellen, dass die Eventim-App das Ticket als Offline-Ticket heruntergeladen hat und der Akku ausreichend geladen ist, um den QR-Code beim Einlass scannen zu können. Vor allem, da einen das Mobilnetz bei solchen Massenveranstaltungen häufig im Stich lässt und das Ticket im Zweifelsfall nicht übers Internet aufgerufen werden kann.

Vom 22. bis 24. Juli (2024) werden die VIP-Packages am Eingang E2 der Barclays Arena ausgegeben und können dort abgeholt werden.

Anfahrt

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Anreise ab Hamburg-Hauptbahnhof erfolgt idealerweise mit den Linien S3 und S5 bis zur Haltestelle Stellingen. Von dort aus gibt es einen Shuttle-Service, der die Besucher direkt zum Volksparkstadion bringt. Alternativ kann man auch den Fußweg, der etwa 20 Minuten dauert, beschreiten.

Eine weitere Möglichkeit ist die Fahrt mit der S-Bahn ab Hamburg-Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Eidelstedt (Linien S3 Richtung Pinneberg oder S5 Richtung Elbgaustraße) oder mit der AKN bis zur Endhaltestelle Eidelstedt. Von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis zu den Stadioneingängen.

Auch die S1 Richtung Wedel bis zur Haltestelle Othmarschen führt zur Arena. Hier steigen die Fans in den Bus der Linie 1 Richtung S-Bahn Rissen um und fahren bis zur Haltestelle Elbe-Einkaufszentrum. Mit der Buslinie 22 (Richtung U-Bahn Kellinghusenstraße) geht es weiter nach Hellgrundweg (Arenen). Der Fußweg von dort beträgt ebenfalls etwa 15 Minuten.

Mit Auto

Das Stadion kann über die Ausfahrten HH-Volkspark, HH-Stellingen und HH-Bahrenfeld erreicht werden. An der Trabrennbahn Bahrenfeld gibt es Haltezonen für „Kiss-and-Ride“-Services. Hier kann man kurz anhalten, um Mitreisende abzusetzen oder nach dem Konzert wieder abzuholen. Dies ist die einzige Möglichkeit, um mit dem Pkw in die Nähe des Stadions zu gelangen. Eine direkte Anfahrt bis zum Stadion ist nicht möglich und wird von der Polizei und dem Ordnungsdienst unterbunden.

Merchandise

Bereits ab dem 22. Juli verwandelt sich die Barclays Arena in einen gigantischen Merch-Laden. Auch an den folgenden Konzerttagen finden Swifties im Inneren der Mehrzweckarena alle offiziellen Merchandise-Artikel. Der Zutritt zur Arena erfolgt an allen Tagen über Eingang E1 und ist kostenlos. Ein Konzertticket ist nicht erforderlich, auf Wartezeiten sollte man sich jedoch einstellen. Falls man es während der Konzerte jedoch nicht schafft, kann der Merch auch Online eingekauft werden.

Die Öffnungszeiten der Merch-Stände sind wie folgt:

Exklusiver Merch-Stand im Arena-Innenraum: Montag, Dienstag und Mittwoch von 12:00 bis 20:00 Uhr

Merch-Stand im Bereich von Eingang E1: Mittwoch von 10:00 bis 20:00 Uhr

Zeitplan

Der Einlass für VIP-Pakete erfolgt ab 15:00 Uhr, der allgemeine Einlass beginnt erst um 16:00 Uhr. Die Show von Taylor Swift beginnt mit der Vorband Paramore um 18:15 Uhr. Swift betritt die Bühne voraussichtlich erst mit etwas Wartezeit um 20 Uhr und verabschiedet sich wieder gegen 23:30 Uhr.

Vom 22. bis 24. Juli 2024 wird es die Möglichkeit geben, Essen und Getränke in der Barclays Arena zu kaufen. Zudem stehen die sanitären Einrichtungen in der Arena allen Besucher:innen kostenfrei zur Verfügung. Auf dem Vorplatz der Barclays Arena wird es zusätzlich während der Veranstaltungstage sowohl Essen als auch Getränke geben. Fans, die sich bereits frühzeitig ihren Platz sichern wollen, können sich an einem der verschiedenen Stände tagsüber mit allem Nötigen versorgen.

Sicherheit und Einlasskontrollen

Auf dem Arena-Vorplatz wird es in der Nähe von Eingang E2 Schließfächer geben, an denen größere Gepäckstücke während der Konzerte hinterlegt werden können. Verboten sind unter anderem große Taschen, Helme, Glas- und Metallbehälter sowie professionelle Kameras und Drohnen. Leere, durchsichtige Weichplastik-Wasserflaschen bis maximal 0,5 Liter ohne Deckel dürfen mit in die Arena genommen werde. Eine genaue Liste der verbotenen Gegenstände stellt die Barclays Arena auf ihrer eigenen Webseite zur Verfügung.

Setlist

Es gibt zwar via Spotify eine offizielle Playlist der Setlist des Konzerts dennoch wird es innerhalb Swifts Akustik-Set erneut Überraschungssongs geben, die jedes Konzert individuell machen.

Neu in der Setlist für Europa sind die Lieder von Swifts neuem Album „The Tortured Poets Department“, die zugehörige Album-Performance wird von Taylor Swift „Female Rage The Musical!“ genannt. Hier ein Überblick der 44 Songs, die teilweise in Kurzfassungen gespielt werden, und die dazugehörigen Alben:

„Lover“

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

„Fearless“

Fearless

You Belong With Me

Love Story

„Red“

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

„Speak Now“

Enchanted

„Reputation“

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

„Folklore“

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

„Evermore“

marjorie

willow

„1989“

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

„The Tortured Poets Department“

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Überraschungslieder

Akustisches Lied Gitarre

Akustisches Lied Klavier

„Midnights“

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Wetter

Die Swift-Konzerte finden im Volksparkstadion das erste Mal in Deutschland als Open-Air-Shows statt, nachdem den Gelsenkirchener-Fans bei 34 Grad das offene Dach und das damit einhergehende Feuerwerk am Ende der Show verwehrt blieb. Die Hamburger Swifties müssen jedoch darauf hoffen, dass sich das Wetter auf wundersame Weise hält. Für Dienstag sind Temperaturen von bis zu 23 Grad angekündigt, die mit leichtem Gewitter einhergehen. Am Mittwoch werden zwar nur Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad erwartet, dafür gibt es keine Gewitterankündigungen, lediglich einen bewölkten Himmel.