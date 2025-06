Taylor Swifts Originalaufnahmen waren schon immer besser

In Filmen gilt eine der Hauptregeln beim Zeitreisen. Man tut nichts, was einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum verursachen könnte. Handlungsstränge, die zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wechseln, betonen die Zerbrechlichkeit von Entscheidungen. Im Jahr 2021 begann Taylor Swift, eine alternative Realität zu erschaffen, indem sie ihre ersten sechs Studioalben auseinanderbaute und sie im Rahmen eines umfangreichen Neuaufnahmeprozesses umgestaltete, um das Eigentum an ihrer Musik zurückzuerlangen. Die Frage lautete: „Was wäre, wenn wir alles noch einmal machen könnten. Nur größer?“

Ein Vermächtnis in Gefahr

Mit der Unterstützung einer Fangemeinde, die bereit war, mit ihr bis ans Ende der Welt zu gehen, blickte Swift in den Lauf grenzenloser Möglichkeiten. Sie war nicht die erste Künstlerin, die sich das Eigentum an ihren Songs zurückholte, indem sie sie neu aufnahm. Aber sie war die erste, die es in einem so monumentalen Ausmaß tat. Es ging über einen Katalog voller stilprägender Alben hinaus. Diese Songs wurden zu Waffen in dem, was sie als den Kampf ihres Lebens ansah. 2019 verkaufte ihr ehemaliges Label Big Machine die Master-Aufnahmen ihrer ersten sechs Studioalben an Scooter Braun. Der sie später an die Private-Equity-Firma Shamrock Holdings weiterverkaufte. Damals konnte Swift nicht sehen, dass sich der Kreis mit dem Rückverkauf an sie schließen würde. Sie sah nur Rot.

„Mein musikalisches Vermächtnis steht kurz davor, in die Hände von jemandem zu gelangen, der versucht hat, es zu zerstören“, sagte Swift, als 2019 die Nachricht vom ersten Verkauf bekannt wurde. Die Neuaufnahmen begannen als aufwendige Mission, um den Wert dieser Songs zu untergraben. Und zu zeigen, dass ihr eigentlicher Wert in ihr selbst lag. Sie fügte Vault-Tracks hinzu. Dann kam „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“. Dann katapultierte die Eras-Tour das Ganze in explosive Höhen. Am Ende bekam Swift ihr Happy End. Sie besitzt jetzt jeden Song, den sie je gemacht hat. Doch die Erkenntnis im dritten Akt ist: Ihre Originalaufnahmen waren immer besser als ihre „Taylor’s Version“-Gegenstücke. Jedes Detail dieser Veröffentlichungen erzählt die Geschichte des Vermächtnisses, das sie zu verlieren fürchtete, als ihr Katalog in die falschen Hände geriet. Und jede kleine Veränderung daran schrieb ihre Erzählung um.

Einige Änderungen waren strukturell. Aber hauptsächlich strategisch. Als Fearless (Taylor’s Version) als erste Veröffentlichung der Neuaufnahme-Serie erschien, kam es zusammen mit „If This Was a Movie (Taylor’s Version)“, Titel fünf der The More Fearless (Taylor’s Version)-EP. Die Originalversion war zwei Jahre nach Fearless erschienen. Mit diesem Projekt ordnete Swift die Zeit neu, einfach indem sie die Trackliste anpasste. Soweit wir wissen, verursachte die Änderung keinen multidimensionalen Zusammenbruch. Dennoch war es anders. Und nicht unbedeutend für eine Künstlerin, die akribisch auf die Reihenfolge achtet, in der Songs auf ihren Alben erscheinen. Das war „Taylor’s Version“. Sie setzte den Maßstab dafür, was diese Alben sein könnten. Swift konnte Vergangenheit umstrukturieren, neu anordnen und überarbeiten. Mit einer Perspektive, die sie erst Jahre später gewonnen hatte.

Perspektivwechsel und strategische Auslassungen

„If This Was a Movie“ ist der einzige Song auf „Speak Now (Deluxe Edition)“, bei dem ein Co-Autor genannt wird: Martin Johnson von Boys Like Girls. Als „Speak Now (Taylor’s Version)“ erschien und der Bonustrack fehlte, sagte Swift: „Ich habe ‚Speak Now‘ damals komplett selbst geschrieben, zwischen meinem 18. und 20. Lebensjahr.“ Im Jahr 2010 schrieb sie das Album allein. Um zu beweisen, dass kein externer Einfluss für ihren Erfolg verantwortlich war. „Die Songs aus dieser Zeit meines Lebens waren geprägt von brutaler Ehrlichkeit, ungefilterten Tagebucheinträgen und wilder Sehnsucht“, sagte sie. „Sie erzählen eine Geschichte vom Erwachsenwerden, Stolpern, Fliegen und Abstürzen. Und davon, darüber zu berichten.“ Und obwohl dieser eine Co-Autor ihre Leistung nie schmälerte, war es ein loses Ende. Also band sie es zusammen.

Trotz all ihrer Worte über brutale Ehrlichkeit und ungefilterte Geständnisse konnte Swift nicht umhin, im Nachhinein aufzuräumen. Die auffälligste Veränderung kam bei „Better Than Revenge (Taylor’s Version)“. Die neue Version ersetzt die Zeile „She’s better known for the things that she does on the mattress“. Einst für ihre Zeit eher harmlos. Aber doch untypisch für den Country-Pop-Sweetheart. Diese Änderung nimmt einen wesentlichen Kontext weg, durch den Swifts Vermächtnis im Hinblick auf Feminismus und Misogynie verstanden wird. Ein Aspekt ihrer Geschichte, der mittlerweile in mehreren Gender-Studies-Kursen an Universitäten behandelt wird. Vielleicht nicht mehr heute, aber einst war das ihre Wahrheit.

Alte Emotionen, neue Filter

Auf „Red (Taylor’s Version)“ tat Swift das Gegenteil. Die 10-Minuten-Version von „All Too Well“ hatte deutlich mehr zu sagen – nicht weniger. Ob sie die Zeile „Fuck the patriarchy“ damals wirklich schrieb oder ob sie nachträglich bessere Comebacks hinzufügte, ist umstritten. War es Betrug, die Zukunft in die Vergangenheit zu bringen? Vielleicht. Swift machte die Regeln, während sie ging. Als Max Martin und einige der anderen Produzenten von „Red“ und „1989“ nicht zurückkehrten, reproduzierte sie deren Beiträge selbst mit Christopher Rowe und Jack Antonoff. Doch wie bei „Speak Now (Taylor’s Version)“ übertönten die rätselhaften Produktionsentscheidungen in den Neuaufnahmen oft die stürmischen Emotionen der Originale.

Man könnte argumentieren, dass es nicht so wichtig ist. Die Originalversionen existieren schließlich weiterhin. Jetzt können Fans sich Playlists zusammenstellen, die ihre Lieblingsversionen kombinieren. Doch bis Swift ihre Musik zurückkaufte, galt: Es würde keinen Grund geben, zu den Originalen zurückzukehren. Doch ab „Fearless“ wurde Swifts Sound komplexer. Und mit jeder Neuveröffentlichung wurde es spürbar schwerer, den ursprünglichen Moment wieder einzufangen. Ihre Stimme hat sich genauso verändert wie sie selbst. Kein falscher Country-Singsang mehr. Über ihr gesamtes revidiertes Werk zieht sich eine emotionale Distanz. Eine Lücke zwischen der Melodramatik ihrer Erinnerungen und dem gedämpften Filter, durch den sie sie heute sieht.

Wenn nur die alte Taylor es richtig machen kann

Als jemand, der regelmäßig mit versteckten Hinweisen und verschlüsselten Botschaften mit ihren Fans kommuniziert, weiß Swift, wie wichtig kleine, scheinbar unbedeutende Details wirklich sind. Sie gab es selbst zu, als sie verriet, dass sie momentan weniger als 25 Prozent von „Reputation (Taylor’s Version)“ aufgenommen hat. „Das Reputation-Album war so spezifisch für diese Zeit in meinem Leben. Ich stieß ständig an eine Grenze, wenn ich versuchte, es neu zu machen“, sagte sie. „Es ist das eine Album der ersten sechs, bei dem ich dachte, dass man es nicht verbessern kann, indem man es neu macht.“ Der Ausschnitt von „Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)“, der in einer Folge von „The Handmaid’s Tale“ zu hören war, beweist ihre Aussage. Es ist nur ein kurzer Blick. Aber genug, um zu rechtfertigen, dass man ein Ouija-Brett braucht, um die alte Taylor zu kontaktieren. Sie ist die Einzige, die es richtig machen konnte.

Es gibt eine unbestreitbare Präzision darin, wie Swift Gefühle auf all ihren Alben vermittelt. Es ist offensichtlich, wenn sie sich sehr bemüht. Und wenn sie sich nicht genug bemüht. Man hört es in den tiefsten Rillen dieser Originalplatten. Man spürt seine Abwesenheit in der Tiefe der Neuaufnahmen. Swifts größte Stärke als Performerin ist: Wenn sie etwas singt, glaubt man es ihr. Das machte „Reputation“ so persönlich. Die Tatsache, dass ihr damals kaum jemand Glauben schenkte, war integraler Bestandteil des Albums. Wie soll sie sich wieder wie der meistgehasste Mensch auf dem Planeten fühlen, wenn sie jetzt zweifellos zu den meistgeliebten gehört? Warum sollte sie das überhaupt wollen?

Die Eras Tour – ein Ausnahmezustand

Die Eras-Tour war der einzige Ort, an dem es keine Trennung zwischen Originalaufnahmen und „Taylor’s Versions“ gab. Das Publikum brüllte die Songs zurück, die ihnen am meisten bedeuteten. Und alles war gleich. Manche fanden Swifts Musik vielleicht erst viel später. Lange nachdem es als der ultimative Verrat galt, die „gestohlenen Versionen“, wie Fans sie nennen, zu streamen. Die Emotionen, die für sie alt und abgestumpft sind, sind für diese Hörer völlig neu. Das ist ihre Version. Andere leben schon seit Jahren mit diesen Worten. Und wissen genau, was fehlt, wenn sie die neuen Versionen im Auto oder mit Kopfhörern hören.

In Filmen würden jetzt die Credits ablaufen und Swift würde singen: „Nothing’s gonna change, not for me and you.“ Welche Version hörst du?