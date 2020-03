Bei Dreharbeiten in Australien wurden Hanks und Wilson mit dem Coronavirus infiziert.

Tom Hanks und seine Ehefrau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson, sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der 63-jährige auf Instagram und Twitter mit. Die Sprecherin des Hollywoood-Stars bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage die Diagnose. Hanks und seine gleichaltrige Gattin befänden sich in Australien und hätten sich müde und fiebrig gefühlt – wie bei einer Erkältung, schreibt der Schauspieler. Der Test hätte dann die COVID-19-Infektion bestätigt. Hanks postete dazu ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Jetzt heiße es, die Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu befolgen, und sich in Isolation zu begeben, „jeden Tag nehmen, wie er kommt“.…