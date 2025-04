Tesla versucht Strafe in Höhe von über 1 Milliarde Dollar zu umgehen

Elon Musk sagte einmal, er könne den Steuerzahlern 2 Billionen Dollar einsparen. Einfach, indem er mit seinem sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE) staatliche Behörden abbaut. Dann waren es 1 Billion Dollar . Zuletzt hat Musk diese Schätzung deutlich nach unten korrigiert. Auf 150 Milliarden Dollar . Und selbst wenn er beweisen könnte, dass er den Bundeshaushalt um diesen Betrag gekürzt hat. Was er nicht kann. Dann würde dies nicht die fast ebenso hohen verschwenderischen Ausgaben ausgleichen, die seine Amokfahrt verursacht hat. Darunter die Anwaltskosten für Hunderte von Klagen gegen DOGE.

Demokraten veröffentlichen Bericht über juristische Risiken und Einflussnahme

Aber es scheint, dass Musk trotz all des Chaos und Leids , das er Washington und dem Land zugefügt hat, es geschafft hat, auf seinen eigenen Gewinn zu achten.

Hunderte Klagen gegen Musk-Firmen: DOJ-Ermittlungen gestoppt?

Am Montag veröffentlichten die Demokraten, die in der Ständigen Untersuchungsausschuss (PSI) des Senats in der Minderheit sind, unter der Führung des ranghöchsten Mitglieds Senator Richard Blumenthal einen Bericht. Darin schätzen sie, dass zum Zeitpunkt der Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jahr 2025 Musks Unternehmen Verbindlichkeiten in Höhe von mindestens 2,37 Milliarden Dollar aus „mindestens 65 tatsächlichen oder potenziellen Klagen von 11 verschiedenen Bundesbehörden“ hatten.

Justizschutz durch DOGE: Wie Musk regulatorischer Kontrolle entkommt

Diese reichten von einer Untersuchung der Equal Employment Opportunity Commission wegen rassistischer Belästigung in einem Tesla -Werk bis hin zu einer Untersuchung der Securities and Exchange Commission wegen angeblich irreführender Aussagen über Produktrisiken des Biotech-Unternehmens Neuralink .

Regulierungsbehörden verlieren Einfluss auf Tesla, Neuralink und Co.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass solche Durchsetzungsmaßnahmen und Geldstrafen jetzt noch vorangetrieben werden. Weil DOGE mit Trumps Segen die zuständigen Behörden infiltriert hat. Im Februar beispielsweise stellte das Justizministerium laut dem Kongressbericht ein Diskriminierungsverfahren gegen Musks Unternehmen SpaceX ein. Und ersparte ihm damit Zivilstrafen in Höhe von bis zu 46 Millionen Dollar. Zu Beginn der zweiten Trump-Regierung warnten Demokraten im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, dass DOGE gezielt gegen Regulierungsbehörden vorgehe. Solche, die verschiedene Bereiche von Musks Geschäftsimperium beaufsichtigten und häufig untersuchten.

Full Self-Driving im Visier: Risiko für Milliardenklagen gegen Tesla

Der teuerste Posten auf der PSI-Liste betrifft eine Technologie, die Musk seit langem als entscheidend für Tesla und die Zukunft der Automobilindustrie bezeichnet. „Full Self-Driving“ (FSD). Ein Softwaresystem, mit dem ein Auto autonom fahren kann, ohne dass ein aufmerksamer Mensch bereitstehen muss, um die Kontrolle über das Lenkrad zu übernehmen.

Irreführende Werbung für Autopilot und FSD unter DOJ-Ermittlung

Musk ist dafür bekannt, Jahr für Jahr zu versprechen, dass vollständig autonome Teslas kurz vor der Markteinführung stehen. Nur um dann doch wieder den Zeitplan zu verschieben, während Konkurrenten wie Waymo von Google bereits in mehreren Ballungsräumen fahrerlose Robotaxi-Dienste vorgestellt haben. In der Zwischenzeit haben er und Tesla aggressiv weniger fortschrittliche Fahrerassistenzfunktionen namens „Autopilot“ und „Full Self-Driving“ vermarktet – letztere wurde in „Full Self-Driving (Supervised)“ umbenannt – und damit Kritik von Sicherheitsbefürwortern auf sich gezogen. Sie argumentieren, dass dies irreführende Begriffe sind, die Kunden dazu verleitet haben, die Fähigkeiten der Technologie zu überschätzen. Was zu vermeidbaren Unfällen geführt habe.

Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass das DOJ eine strafrechtliche Untersuchung gegen Tesla und Musk wegen der Werbung für Autopilot und FSD eingeleitet hatte. Wodurch ihnen mögliche Anklagen wegen Telekommunikations- und Wertpapierbetrugs drohen, da sie Verbraucher und Investoren bereits 2016 über ihre Technologie getäuscht haben sollen.

Abogebühren vs. Haftungsrisiko: Potenzielle Milliardenstrafe für Tesla

In dem PSI-Memo wird darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen diese Bundesgesetze mit einer strafrechtlichen Haftung in Höhe des „doppelten Bruttogewinns“ verbunden sein können, der mit der Straftat erzielt wurde. FSD ist ein Abonnementdienst für Tesla-Kunden. Das Unternehmen meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 596 Millionen US-Dollar aus diesem Angebot. Was laut den Senatsdemokraten bedeutet, dass Tesla mit mindestens 1,19 Milliarden US-Dollar rechnen muss, sollte das DOJ eine Klage wegen Betrugs einreichen und gewinnen.

Sicherheitsprobleme, Rückrufe und NHTSA-Untersuchungen häufen sich

Natürlich ist dies unter Trumps DOJ und US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi ein unwahrscheinliches Szenario. Bondi hat sich in den letzten Monaten verstärkt auf Personen konzentriert, die angeblich Tesla-Eigentum beschädigt haben. Und die als „inländische Terroristen“ bezeichnet werden, . Pam Bondi hat sich in den letzten Monaten eher darauf konzentriert, Personen zu verfolgen, die angeblich Tesla-Eigentum beschädigt haben, als „ inländische Terroristen “.

Bis 2023 hatte das DOJ Berichten zufolge seine Ermittlungen gegen Tesla ausgeweitet. Und Unterlagen angefordert, um „persönliche Vorteile, verbundene Parteien, die Reichweite der Fahrzeuge und Personalentscheidungen“ des Unternehmens zu untersuchen. Das teilte es in einem vierteljährlichen Bericht an die Börsenaufsichtsbehörde SEC in diesem Jahr ohne weitere Details mit.

Tesla war auch Gegenstand mehrerer Untersuchungen der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) im Zusammenhang mit FSD. Sowie bei Problemen mit „ Verlust der Lenkung, “ „ plötzlicher unbeabsichtigter Beschleunigung “ „ Lenkradablösung “, ‚ unerwartete Bremsaktivierung ‘ und die Frage, ob ein vorgeschriebener Rückruf das Autopilot-Problem behoben hat, das damit behoben werden sollte.

Musks politische Nähe zu Trump gefährdet Teslas Markenimage

Die Demokraten im Senatsunterausschuss, die das Memo über die potenziellen Einsparungen für Musks Unternehmen dank laxer Regulierung vorgelegt hatten, spekulierten nicht darüber, wie hoch die Strafen gewesen wären. Strafen, die er in diesen Angelegenheiten möglicherweise erfolgreich umgangen hat.

„Die Zahl von 2,37 Milliarden Dollar ist zwar eine glaubwürdige, konservative Schätzung. Aber sie unterschätzt drastisch den tatsächlichen Vorteil, den Herr Musk allein durch die Vermeidung von Rechtsrisiken aufgrund seiner Position in der Regierung allein erzielen könnte“, schrieben sie. „Zusätzlich zu den 25 anhängigen Angelegenheiten, die der Unterausschuss noch nicht quantifizieren konnte, könnten Herr Musk und seine Unternehmen Millionen oder sogar Milliarden mehr gewinnen. Einfach, indem sie einfach den Zeitaufwand, die Anwaltskosten und das Risiko vermeiden, zu Abhilfemaßnahmen oder Änderungen der Arbeitspraktiken verurteilt zu werden.“

PSI-Bericht: Vorteile durch politische Rückendeckung strategisch verschleiert

„Die Wahrheit ist, dass das atemberaubende Ausmaß und der Umfang der Vorteile, die Herr Musk aus seiner derzeitigen Position zieht, möglicherweise nie bekannt werden. Und das ist beabsichtigt. Das Schweigen ist strategisch und gefährlich.“

Toxische öffentliche Wahrnehmung vertreibt liberale Kunden

Eine Milliarde Dollar Einsparungen sind zwar nicht zu verachten. Aber für Musk und Tesla könnte es dennoch nicht reichen, um die bevorstehende Krise zu überstehen. Angesichts sinkender Aktienkurse, einbrechender Verkaufszahlen und zunehmender Konkurrenz ist das Unternehmen aufgrund von Musks toxischer politischer Präsenz auf der nationalen Bühne, die eine liberale Kundschaft verprellt hat, ins Zentrum von Gegenreaktionen und Protesten geraten.

Chaos durch Trumps Zollpolitik verschärft Teslas wirtschaftliche Lage

Gleichzeitig ist das Unternehmen durch Trumps chaotische Zollpolitik gefährdet. Letzte Woche meldete das Unternehmen einen Rückgang des Quartalsgewinns um 71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und erzielte nur durch den Verkauf von CO2-Emissionszertifikaten an andere Autohersteller einen Gewinn. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse kündigte Musk erneut ein „Pilotprogramm“ für Tesla-Robotaxis an. Das soll im Juni in Austin, Texas, starten.

Dabei sollen verbesserte Model-Y-Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Nicht das zweitürige „Cybercab“-Modell, das er im vergangenen Herbst vorgestellt hatte. Obwohl er sich mit Einzelheiten zurückhielt, gab er wie üblich unrealistische Prognosen ab. Und stellte sich vor, dass „in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres Millionen von Teslas autonom – vollständig autonom – unterwegs sein werden“. Und dass Tesla „90 Prozent“ des Mitfahrmarktes erobern werde.

Ausblick: Tesla in der Krise, Robotaxi-Vision bleibt vage

Während desselben Telefonats kündigte Musk an, dass er in den kommenden Wochen „deutlich weniger Zeit für DOGE aufwenden“ werde. Um sich mehr auf Tesla konzentrieren zu können. Was zweifellos die Anleger freuen dürfte. Die sind angesichts der schlechten Ergebnisse des Unternehmens seit Musks Engagement für die Aushöhlung der US-Verwaltung alarmiert.

Anleger hoffen auf Rückzug Musks aus DOGE – Image bleibt belastet