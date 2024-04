Test: Studio-Kopfhörer Audio-Technica ATH-M50x

Müssen sich Studio-Kopfhörer von Walking- oder Home-Listening Kopfhörern unterscheiden? Natürlich nicht. Auch, wenn Studiomusikern ein besseres Gehör nachgesagt wird als dem Jedermann. Ob die Studio-Kopfhörer Audio-Technica ATH-M50x, die überall und von immer mehr Menschen getragen werden, zu den besten Kopfhörern für die Preisklasse unter 200 Euro zählen, lesen Sie hier.

Tragekomfort

Die Bauweise der ATH-M50x (der Nachfolger des ATH-M50) bietet mechanisch Flexibilität. Der Steg lässt sich dehnen, ist robust, ohne zu knacken, passt noch auf den breitesten Kopf, die Größeneinstellung erfolgt über Seitenbügel. Die Hörer lassen sich zusammenfalten (Ohrmuscheln sind variabel aufgehängt) und prima in der mitgelieferten Tasche verstauen.

Mitgeliefert werden drei Kabel. Länge: 1,2 Meter, 3 Meter sowie 1,2 Meter mit spiralförmigem Kabel. Da die Kopfhörer-Buchse durch Drehverschluss-Verbau auf diese drei Kabel zugeschnitten ist, können keine anderen angeschlossen werden. Übrigens: Weil sich die Ohrmuscheln einzeln und um 180 Grad wegklappen lassen, kann man seine Aufmerksamkeit auch beim Hören zielgerichtet parallel auf etwas anderes richten. Nach zirka 30 Minuten erst wird es (etwas zu) warm an den Ohren, variiert aber sicher nach persönlichem Gefühl.

Sound

Der Klang ist gewohntermaßen Bass-betont, weshalb der Kopfhörer für Klassik- oder Ambienthörer vielleicht nicht als erste Wahl zu empfehlen ist. Viele Rezensenten beklagen sowohl angehobene Frequenzbereiche sowie einen Verlust der Mitteltöne, was der Autor dieser Zeilen – trotz Tinnitus – nicht bestätigen könnte. Gerade auch, weil die Höhenbereiche gut, wenn auch eher druckvoll als behutsam, eingepegelt sind. Als angewandte Hörbeispiele mit diesem Kopfhörer dienten „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd, „Thirteen“ von Portishead, „Music for Airports“ von Brian Eno sowie „Batman“ von Prince.

Fazit

Fürs Home-Listening als auch professionelle Hören geeignet und ideal zum Transport. Als Kopfhörer für einen Preis für unter 200 Euro empfehlenswert.