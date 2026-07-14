Teyana Taylor dankt Jay-Z nach gemeinsamem Auftritt beim „ikonischen“ Yankee-Stadium-Finale

Teyana Taylors Hustle ist nicht kleinzukriegen.

Am Montag blickte Taylor auf ihre Karriere zurück und bedankte sich bei Jay-Z – einen Tag nachdem sie am dritten und letzten Abend seiner Yankee-Stadium-Residency am Sonntag gemeinsam mit ihm auf der Bühne gestanden hatte. Taylor eröffnete die „Extra Innings“-Show, indem sie den Part von Mary J. Blige in „Can’t Knock the Hustle“ übernahm, dem gefeierten Track von Jay-Zs Debütalbum „Reasonable Doubt“ aus dem Jahr 1996.

In einer emotionalen Botschaft, die sie auf Instagram zusammen mit Fotos vom Sonntagabend teilte, schrieb Taylor, dass es zwar Probleme mit dem Bühnensound gegeben habe, die „Dankbarkeit aber lauter war als jedes Mikrofon es je sein könnte“. Sie fuhr fort: „Ich durfte dieses kleine Mädchen aus Harlem neben dem GOAT stehen sehen… im Yankee Stadium… vor über 40.000 Menschen, die so viel Liebe gezeigt haben. Wenn jemand diesem kleinen Harlem-Mädchen gesagt hätte, dass sie eines Tages mit JAY-Z in einem der ikonischsten Stadien der Welt auf einer Bühne stehen würde… sie hätte es niemals geglaubt.“ Und weiter: „Gott Vater hat eine lustige Art, dich daran zu erinnern, wie weit du gekommen bist.“

Dank an den GOAT

Taylor dankte Jay-Z außerdem dafür, sie zu „einem so ikonischen Abend“ eingeladen zu haben, und erklärte, sie werde „solche Momente niemals als selbstverständlich betrachten & diesen hier für immer in meinem Herzen tragen“.

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Jay-Zs Jubiläumsshows im Yankee Stadium – eine für „Reasonable Doubt“ zum 30. Jahrestag, eine für „The Blueprint“ zum 25. und eine „Extra Innings“-Feier für die Fans – zogen über alle drei Abende am 10., 11. und 12. Juli 2026 eine Parade von A-List-Stars an. Beyoncé eröffnete den ersten Abend und sang den Refrain von „Can’t Knock the Hustle“ an der Seite ihres Mannes. Am dritten Abend kehrte sie zurück, um ihren eigenen Mega-Hit „Drunk in Love“ zu performen. Weitere Legenden, die gemeinsam mit Jay-Z auf der Bühne standen, waren Rihanna, Usher, Fat Joe und Jadakiss, Pharrell Williams, Clipse, Alicia Keys, Eminem, Nas und viele mehr.