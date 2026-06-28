Serienfinale von „The Bear“: Stille, herzliche Hommage an Rob Reiner

„The Bear“ hat des legendären Regisseurs und Schauspielers Rob Reiner in seiner letzten Folge mit einer Hommage gedacht.

Im Finale der erfolgreichen FX-Serie, „The Original Beef of Chicagoland“, ruft Küchenhelfer Ebra (Edwin Lee Gibson) den Restaurantberater Albert Schnurr (Reiner) an, um ihm gute Neuigkeiten über die Zukunft des Lokals zu überbringen. „Albert, wir sind im Geschäft“, sagt Ebra ins Telefon. „Es ist perfekt. Ich werde alle Unterlagen haben und sie Ihnen sofort zuschicken. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?“

Albert ist auf der anderen Seite der Leitung nicht zu hören, doch Ebra macht eine kurze Pause und sagt dann: „Wie du es wünschst“ – ein Zitat von Cary Elwes als Westley aus dem von Reiner inszenierten Klassiker „The Princess Bride“ von 1987.

Reiners Rolle in „The Bear“

Vor seinem tragischen Tod war Reiner in einem Dreiteiler der vierten Staffel von „The Bear“ als Schnurr zu sehen. Im Dezember 2025 wurde bekannt, dass Reiner und seine Frau Michele Singer tot in ihrem Haus in Kalifornien aufgefunden worden waren.

Ihr Sohn Nick wurde wegen Mordes angeklagt, weil er den Filmemacher und seine Frau mit einem Messer getötet haben soll. Der Tod erschütterte die Entertainmentbranche, Freunde, Fans und Kollegen der Reiners trauerten in Hollywood und darüber hinaus um den schmerzhaften Verlust. Martin Scorsese, ein langjähriger Freund des Paares, verfasste einen bewegenden Essay für die „New York Times“, der am ersten Weihnachtstag erschien. „Rob Reiner war mein Freund, und Michele war es auch“, schrieb Scorsese. „Von nun an muss ich die Vergangenheitsform verwenden, und das erfüllt mich mit tiefer Traurigkeit. Aber es gibt keine andere Wahl.“

Scorseses Worte des Abschieds

Gegen Ende seines Textes schrieb der Regisseur: „Das Einzige, was mir helfen wird, es zu akzeptieren, ist der Lauf der Zeit. Also muss ich, wie all ihre Lieben und Freunde – und das waren Menschen mit sehr, sehr vielen Freunden – mir erlauben, sie mir lebendig und wohlauf vorzustellen. Dass ich eines Tages bei einem Abendessen oder einer Party neben Rob sitzen werde, sein Lachen hören, sein strahlendes Gesicht sehen, über seine Geschichten lachen, sein natürliches komisches Timing genießen und mich wieder einmal glücklich schätzen werde, ihn als Freund gehabt zu haben.“