50 Jahre „Abbey Road“ der Beatles: neuer „Oh! Darling“ Mix von Giles Martin

Giles Martin, Sohn des langjährigen Beatles-Produzenten George Martin, verkürzt die Vorfreude auf das „Abbey Road“-Reissue, das am 27. September in verschiedenen Formaten neu aufgelegt wird, mit einer neuen Abmischung des Songs „Oh! Darling“:

Der vierte Song auf auf „Abbey Road“ wurde für McCartney, der den Titel schrieb, zu einem aufwühlenden Erlebnis: „Als wir ‚Oh! Darling‘ aufnahmen, kam ich eine Woche lang jeden Tag früh in die Studios, um es alleine zu singen. Meine Stimme war zu klar. Ich wollte, dass es so klingt, als hätte ich es die ganze Woche lang schon auf der Bühne aufgeführt.“

Lennon erinnerte an McCartneys Worte, sagte zum „Playboy“: „’Oh! Darling‘ war ein großartiger Song von Paul, den er leider nicht gut sang. Ich dachte immer, ich hätte es besser machen können – es war mehr mein Stil als seiner. Was soll’s, er hat es geschrieben, also singt er es auch.“