Paul McCartney und Ringo Starr feiern zusammen 50 Jahre „Abbey Road“

Ringo Starr meldet sich zurück – und Paul McCartney begleitet ihn bei einem Lennon-Song

Am 25. Oktober erscheint das 20. Studioalbum von Ringo Starr: „What's My Name“. Darauf hat der 79-jährige erwartungsgemäß einige Weggefährten versammelt – unter anderem Beatles-Kollege Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner und Kari Kimmel. https://www.youtube.com/watch?v=81f-3Shj0ng Neu ist, dass Ringo dieses Mal auch Songs aufgenommen hat, die er nicht selbst geschrieben, teilweise sogar nicht einmal mitkomponiert oder mitproduziert hat. Der Titelsong „What’s My Name“ etwa stammt aus der Feder von Colin Hay, einem Mitspieler aus Ringos All Starr Band. What’s My Name – Titelliste Gotta Get…