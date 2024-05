Es zeigt sich Aktivität auf dem YouTube-Kanal der Beatles: Am Freitag (10. Mai) wurde ein neues Musikvideo zu „Let It Be“ hochgeladen. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung aus restaurierten Aufnahmen und nie zuvor gesehenen Aufnahmen der Doku-Serie „The Beatles: Get Back“.

„Let It Be“-Dokumentation: Zweiter Anlauf

Der 1970 von Michael Lindsay-Hogg veröffentlichte „Let It Be“-Film konnte zu wahrscheinlich keinem schlechteren Zeitpunkt herausgebracht werden. So befanden sich die Beatles zu diesem Zeitpunkt in der Trennungsphase, das Werk des Regisseurs wurde als Dokument des Zerfalls der Band angesehen. Doch nun möchte Disney + dem kontroversen Streifen eine zweite Chance geben.

Es handelt sich bei der Disney+-Variante um eine restaurierte Version in besserer Auflösung. Die Aufnahmen zeigen die Beatles im Schreib- und Aufnahmeprozess zu Songs für „Abbey Road“. Innerhalb eines einzigen Monats musste die Band zwölf neue Lieder komponieren und sie so gründlich einzustudieren, dass sie live präsentiert werden konnten. Diese Aufgabe wurde zusätzlich erschwert durch Georges Harrisons vorübergehenden Ausstieg aus der Band sowie den Umzug der Beatles in ihr neues, eigenes Apple-Tonstudio, das anfangs kaum nutzbar war. Ebenfalls im Film zu sehen ist das legendäre Rooftop-Konzert im Januar 1969 auf einem Dach in der Londoner Savile Road. Es zeigt den letzten gemeinsamen Auftritt der Beatles.

Besser als „The Beatles: Get Back“?

Die „neue“ Dokumentation ist nicht der einzige Streifen über die Band auf Disney +. So wurde 2021 bereits die achtstündige Doku-Reihe „The Bealtes: Get Back“ veröffentlicht. In drei Teilen werden die „Get Back“-Sessions der Fab Four gezeigt, die im Abschiedsalbum „Let It Be“ mündeten.

Seit dem 8. Mai ist die Dokumentation auf der Streamingplattform zu sehen – mehr als 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung.