The Cure: Dies sind die zwei essenziellen „Songs of a Lost World“-Editionen

Der offizielle The-Cure-Webshop füllt sich immer mehr. Das neue Album „Songs of a Lost World“ gibt es darin in immer mehr Editionen und Bundles. Und am heutigen Sonntag (01. Dezember 2024) ist auch das Live-Album „Songs of a Live World“ hinzugekommen, dass die acht Album-Tracks vom Konzertabend im Londoner Troxy (01. November) als Bühnenversionen präsentiert. Dazu Merchandise wie Jutebeutel und Konzertposter. Dies sind die zwei essenziellen „Songs of a Lost World“-Editionen von The Cure:

Songs Of A Lost World: BLOOD RED MOON EDITION

Dies ist die erste (am 01. Dezember in den Verkauf gegangene) Albumedition, die auf Vinyl nicht nur „Songs of a Lost World“ enthält, sondern auch die zuvor nur auf CD verfügbaren Instrumentalfassungen aller acht Albumsongs. Für Robert Smith, der schon seit den 1990er-Jahren den Traum eines Instrumentalalbums („The Sea“) veröffentlicht sehen wollte, eine große Sache.

SONGS OF A LOST WORLD + SONGS OF A LIVE WORLD : TROXY LONDON MMXXIV 2LP – CLEAR AND BLACK VINYL

Auf Doppel-Vinyl: Das Studioalbum plus das neue Live-Album „Songs of a Live World“.

Tracklist „Songs of a Live World“:

ALONE (Live Troxy London MMXXIV)

AND NOTHING IS FOREVER (Live Troxy London MMXXIV)

A FRAGILE THING (Live Troxy London MMXXIV)

WARSONG (Live Troxy London MMXXIV)

DRONE:NODRONE (Live Troxy London MMXXIV)

I CAN NEVER SAY GOODBYE (Live Troxy London MMXXIV)

ALL I EVER AM (Live Troxy London MMXXIV)

ENDSONG (Live Troxy London MMXXIV)

Also acht von 31 Konzert-Songs. Ob der Rest des Sets mit Klassikern wie „A Forest“, „The Walk“, „Just Like Heaven“ und „Boys Don’t Cry“ noch das Licht der Welt erblicken wird, ist unklar. Das komplette Konzert gibt es auf YouTube zu sehen.

„Songs of a Live World“ wird über die Cure-Website vertrieben. Bislang in sechs Versionen: CD, LP, Kassette, sowie in Bundles mit dem Studioalbum „Songs of a Lost World“. Dazu der Hinweis, dass die Lieferung womöglich bis Weihnachten nicht ankommen wird. Die Veröffentlichung kommt am 13. Dezember.