The Cure in Berlin: Fans unterstützen Band nach Ausfall der PA-Anlage

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Beim zweiten von drei The-Cure-Konzerten in der Berliner Parkbühne Wuhlheide (11.07.) ist am Samstagabend die Beschallungsanlage ausgefallen. Der Defekt traf die Zugabe, mitten in „Friday I’m in Love2 brach der Ton weg. Die Band spielte auf der Bühne weiter, das Publikum übernahm den Gesang, bis die Anlage wieder lief.

Auf X kursieren seither Mitschnitte aus dem Publikum. „Als die Lautsprecher während Friday I’m in Love in Berlin ausfielen, hörte die Musik nie wirklich auf“, schreibt ein Fan. „Die Band spielte weiter, und das Publikum wurde zur Stimme, alle sangen gemeinsam, bis der Ton zurückkam.“ In einem weiteren Posting heißt es: „Was passiert, wenn bei einer Cure-Show die Lautsprecher ausfallen? DAS PUBLIKUM SINGT WEITER, HÖRT EUCH DAS AN!“ Auf den Videos ist zu hören, wie der Jubel anschwillt, als die Beschallung zurückkehrt.

When the speakers failed during ‚Friday I’m in Love‘ in Berlin (night two), the music never truly stopped: The band kept playing, and the crowd became the voice, singing together until the sound returned.#TheCure #Berlin https://t.co/rQiCHZyVzt — curefans (@curefans) July 12, 2026

Band spielte Set zu Ende

Was den Ausfall verursachte, ist bislang nicht bekannt. Der Veranstalter hat sich nicht öffentlich geäußert. Abgebrochen wurde das Konzert nicht: The Cure spielten das Set zu Ende, Friday I’m in Love stand als vierter von sieben Zugabentiteln zwischen „The Lovecats“ und „Close to M“e. Um 22.45 Uhr endete der Abend mit Boys Don’t Cry, nach 27 Songs und gut zwei Stunden Spielzeit. Beginn war um 20.30 Uhr.

When the speakers failed during ‚Friday I’m in Love‘ in Berlin (night two), the music never truly stopped: The band kept playing, and the crowd became the voice, singing together until the sound returned.#TheCure #Berlin https://t.co/rQiCHZyVzt — curefans (@curefans) July 12, 2026

The Cure: Simon Gallup erkrankt

Bereits vor dem ersten Berliner Konzert am Freitag war Bassist Simon Gallup erkrankt. Sein Sohn Eden Gallup, der die Band zuletzt 2019 unterstützt hatte, übernahm den Bass, auch am Samstag. Robert Smith bestätigte den Ausfall auf Instagram und wünschte Gallup gute Besserung. Gewidmet war ihm der Song The Last Day of Summer.

Die Wuhlheide-Konzerte sind alle drei ausverkauft. Nach den Terminen am Freitag und Samstag spielen The Cure am Sonntagabend, dem 12. Juli, ihre dritte und letzte Berliner Show. Es sind die einzigen Deutschland-Termine der laufenden Festivaltour. Simon Gallup wird auch beim letzten Termin fehlen.