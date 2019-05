The Cure kündigen Livestream von „Disintegration“ beim Vivid Live an

Zum 30. Jubiläum ihres legendären Albums haben The Cure angekündigt, „Disintegration“ beim Vivid Live in Australien über Livestream weltweit auf Facebook und YouTube zu übertragen. Zur Erinnerung an ihre 1989 erschienene LP hat die Band um Robert Smith ein fünftes Konzert am Opera House in Sidney hinzugefügt.

Die Show findet am 30. Mai 2019 beim Vivid Live Festival statt und ist teil der exklusiven „Disintegration“-Konzertreihe, bei der The Cure das Album in voller Länge spielen werden. Geleitet wird die Jubiläumstour vom britischen Filmemacher Nick Wickham.

„Dreht es auf!“

Bezüglich der Veranstaltung sagte Robert Smith in einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns darauf, den Jahrestag dieses besonderen Albums mit euch allen zu feiern…und denkt daran: dieses Album wurde gemischt, um laut gespielt zu werden…also dreht es auf!“

Kooperation

Bereits im Februar kündigte die Band an, dass Tickets an die Fans nur über ein spezielles Wahlzettel-System verlost werden. Für die fünfte und letzte „Disintegration“-Show erhält man nur eine Karte, wenn man sich ursprünglich dort angemeldet und an keinem der vorherigen vier Konzerte teilgenommen hat.

Beim diesjährigen Vivid Live treten neben The Cure unter anderem Sharon Van Etten, Underworld, Herbie Hancock, Maggie Rogers, Dirty Three, Teyana Taylor und Grouper auf.