The Edge bei einem U2-Auftritt 2019 live in Seoul, Südkorea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

The Edge hat in einem Interview die Vermutung aufgestellt, dass es zu einer Renaissance der Gitarremusik kommen wird und würde gerne dieses Rock-Comeback anführen. Zudem habe man tolles Material in der Pipeline, auf dessen Ausarbeitung und Veröffentlichung er sich freue.

„Der Lockdown war eine sehr kreative Zeit für mich, gerade was das Komponieren von Musik angeht. […] Es gibt eine Menge großartiges Material, das darauf wartet [veröffentlicht zu werden, Anm. d. Red.]. Ich glaube, die Gitarre kommt zurück. Das spüre ich wirklich. Und ich würde gerne ein Teil davon sein“, sagte der U2-Gitarrist in einem Interview mit dem Magazin „Mojo“.

„Ich würde gerne dieses Wiederaufleben der Gitarren anführen! Versteht mich nicht falsch – wenn ich mit Leuten spreche, die bei Fender [dem Gitarrengeschäft, Anm. d. Red.] arbeiten, dann verkaufen sie heute mehr Gitarren als je zuvor. Aber was die Popkultur anbelangt, so könnte man sagen, dass sie sich von diesem Instrument entfernt hat. Und ich denke, das Pendel wird in die andere Richtung zurück schwingen. Denn es ist ein so unglaublich ausdrucksstarkes Instrument. Die paar Bands, die es gut nutzen, sind noch unverbraucht.“

U2 wollen wieder laut werden

Bei dem „großartigen Material“ handele es sich um ein „lautes, kompromissloses, fantastisches Gitarrenalbum“, bei dem man „die Verstärker aufdrehe“ und sich zurück zu der Rockmusik besinne, die die Band als 16- und 17-Jährige hörten. Dies würde in einem Kontrast zu dem am 17. März erschienenen „Songs of Surrender“ stehen, bei dem Bono und The Edge viele Songs kürzten und akustisch neuinterpretierten.