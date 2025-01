The Horrors: Alles zu ihrem neuen Album „Night Life“

The Horrors haben am mit „More Than Life“ die mittlerweile vierte Single aus ihrem kommenden Album „Night Life“ ins Netz gestellt. Die Platte ist mittlerweile das sechste Studioalbum der britischen Band und wird am 21. März – zum 20. Jubiläum der Band – über Fiction Records erscheinen.

„More Than Life“

„‚More Than Life‘ hat eine andere Art von Intensität als unsere letzten Singles, es ist treibender und direkter“, erklärt die Band über ihre neueste der vier Singles, „es wurde mitten in Canary Wharf geschrieben, wo es jeden Tag mehr nach ‚Blade Runner‘ aussieht. Es ist so ein seltsamer Ort, um etwas Kreatives zu tun, da sich die Umgebung besonders karg anfühlt.“

Vor „More Than Life“ brachte die Band die Songs „The Lotus Eater“, „Trial By Fire“ und „The Silence of Remains“. Der letztgenannte Song wurde dabei als erster Song am 02. Oktober 2024 eröffnet. Das neue Album promoteten The Horrors mit einer kleinen Tour durch England und feierten dabei ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit seit ihrem letzten Album „V“ im Jahr 2017. Dazwischen, im Jahr 2021, veröffentlichte die Band noch zwei Singles – „Lout“ und „Against The Blade“ –, welche damals eine neue Ära der Band einläuten sollten.

Das offizielle Video zu „More Than Life“

Das erste Album von The Horrors mit neuer Besetzung

„Night Life“ markiert eine Neugestaltung sowohl des Sounds als auch der Besetzung. Neben den Gründungsmitgliedern Faris Badwan als Vokalist und Rhys Webb am Bass sind nun auch Amelia Kidd am Klavier und Jordan Cook am Schlagzeug Teil des Line-ups. Es wird die erste LP der Band sein, auf der nicht alle ursprünglichen Mitglieder vertreten sind.

Das Album entstand in mehreren Etappen: Die ersten Demos wurden in Webbs Wohnung in Nordlondon aufgenommen, bevor die Band mit Produzent Yves Rothman in Los Angeles weiterarbeitete und die Platte schließlich in London vollendete.

„Night Life“wird von The Horrors als eine Art Reflexion über die Gedanken und Eindrücke beschrieben, die in der Dunkelheit entstehen, fernab des Tagesgeschehens. Eine Mischung aus Euphorie und Melancholie.