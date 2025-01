Neil Young veröffentlicht erste Single mit neuer Band

2025 könnte ein echtes Neil-Young-Jahr werden! Nach der Glastonbury-Ankündigung und der bevorstehenden Veröffentlichung eines in den 70er Jahren zurückgehaltenen Albums gibt es nun auch neue Musik.

Der Singer-Songwriter hat am Freitag (17. Januar) gemeinsam mit der Band The Chrome Hearts den ersten gemeinsamen Song herausgebracht: „Big Change“.

Die Formation besteht aus Micah Nelson an der Gitarre, Corey McCormick am Bass, Anthony Logerfo am Schlagzeug und Spooner Oldham an der Farfisa-Orgel. Das Lied wird als Werk von Neil Young And The Chrome Hearts aufgelegt, was darauf hindeutet, dass es sich nicht nur um eine kurze Kooperation handelt.

Neil Young ist mal wieder knallhart und laut

“Big change is coming!/Could be bad, and it could be good!“, singt Young in dem Track. Was auch immer er damit meint, dass ein großer Wandel kommen wird, der Song ist eine kompromisslose Rock-Nummer. Wie gemacht dafür, live zelebriert zu werden.

Mitproduziert wurde „Big Change Is Coming“ von Lou Adler. John Hanlon, langjähriger Toningenieur des Sängers, bezeichnet ihn als „knallharten, lauten, respektlosen Rock ‚n‘ Roll-Farbspritzer auf der Leinwand im Stil eines Jackson-Pollack-Gemäldes“.

Einige Monate hat sich Neil Young zuletzt deine Pause gegönnt, um sich von einer Erkrankung zu erholen. In der Zwischenzeit war er natürlich dennoch aktiv, bereitete altes Material zur Neuveröffentlichung (nicht zu vergessen den dritten Teil seiner Archiv-Box-Serie).

Um den Auftritt beim Glastonbury Festival, der zu den diesjährigen Highlights bei dem Live-Event zählt, gab es allerdings zunächst widersprüchliche Botschaften. Die Probleme sind aber inzwischen ausgeräumt.