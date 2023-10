Ed Sheeran und Brandon Flowers performen live „Mr. Brightside“ (Video)

Foto: Brian Rasic (Brandon Flowers) & Kevin Winter (Ed Sheeran). All rights reserved.

Für Ed Sheeran war das Konzert in Las Vegas am Samstag, den 28. Oktober 2023, das Finale seiner aktuellen Tour. Grund genug, um noch mal richtig auf den Putz zu hauen. Für das Cover des The-Killers-Songs „Mr. Brightside“ holte er sich Brandon Flowers himself auf die Bühne.

Zusammen performten sie dann nicht nur die Nummer von 2004, sondern auch gleich noch Sheerans Track „Castle On The Hill“.

Ein weiteres Highlight der Sheeran-Show: Der Brite hatte sich für diesen Abend als Chucky, die Mörderpuppe, verkleidet und geschminkt und damit quasi schon mal Halloween vorweggenommen.

Ed Sheeran und Brandon Flowers live: