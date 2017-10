Es ist kein Geheimnis, dass Brandon Flowers und Dave Keuning dank ihrer gemeinsamen Oasis-Verehrung zu Bandkollegen wurden. Ebenso bekannt dürfte sein, dass „Mr. Brightside“ gleich bei der ersten gemeinsamen Probe entstanden ist.

Obwohl die Amerikaner mit allen ihren Alben die Top-Platzierung in Großbritannien erreichten, hatten sie es in ihrem Heimatland noch nicht geschafft – bis jetzt. Aber wussten Sie auch schon, welche musikalischen Weggefährten von Elvis Presley und Jimi Hendrix auf dem Killers-Debüt „Hot Fuss" zu hören waren? Und welcher weltberühmte Musiker der Band einmal backstage mit einer Alice-Cooper-Maske auflauerte (Tipp: Alice Cooper selbst war es nicht)? Oder wie es dazu kam, dass Flowers vor vielen Jahren Morrissey eine (natürlich vegetarische) Pizza servierte?

ROLLING STONE schafft Klarheit und präsentiert 10 kuriose Fakten zu The Killers:

ROLLING STONE schafft Klarheit und präsentiert 10 kuriose Fakten zu The Killers:

01. Bandname aus New-Order-Video

Dass The Killers einen besonderen Bezug zu Joy Division haben, ließ bereits ihre für das Ian-Curtis-Biopic „Control“ aufgenommene Coverversion von „Shadowplay“ erahnen – im Original auf „Unknown Pleasures“ (1979) erschienen. Der Joy-Division-Nachfolgeband New Order haben sie sogar ihren Bandnamen zu verdanken: Im Video zu deren Song „Crystal“ steht auf dem Drumkit der fiktiven Band, die zum Playback performt, der Name „The Killers“. (Bonus-Info: Im Video zu „Mr. Brightside“ steht auf dem Drumkit der Killers der Name „The Genius Sex Poets“ – er zog im Duell der bescheidenen Bandnamen-Optionen einst den Kürzeren). Beim „T In The Park“-Festival 2005 gab es dann ein historisches Zusammentreffen: Brandon Flowers unterstützte New Order bei „Crystal“ als Gastvokalist

02. Weggefährten von Elvis und Jimi Hendrix auf dem Killers-Debüt „Hot Fuss“

Vor über 50 Jahren nahm die US-amerikanische, im Gospel und Soul verwurzelte All-female-Gesangsgruppe The Sweet Inspirations ihre ersten Platten auf – eines der Hauptmitglieder (es gab immer wieder Umbesetzungen) war damals Cissy Houston, Mutter von Whitney Houston und Tante von Dionne Warwick. The Sweet Inspirations sangen 1967 auf Van Morrisons Hit „Brown Eyed Girl“, wirkten auf Jimi Hendrix’ „Electric Ladyland“-Album mit, ebenso auf Dusty Springfields Longplayer „Dusty In Memphis“.

The Killers – „All These Things That I’ve Done“

The Sweet Inspirations & Elvis

03. Pizza-Boy für Morrissey

Mit 18 jobbte Brandon Flowers in seiner Heimat Las Vegas als Kellner, im Restaurant „Spago“, das sich im Caesar’s Palace befindet. Eines Tages erschien tatsächlich Flowers’ Idol Morrissey in dem Lokal und orderte eine Pizza mit Pilzen und eine Tasse Earl Grey. Flowers stammelte „Mushrooms are really cool!“ und servierte Morrissey als Bonus-Belag einen Fanmonolog, in dem er extra cheesy seine Verehrung kundtat. Und Morrissey? Der ignorierte seinen jugendlichen Fan einfach. Jahre später traf Flowers den ehemaligen The-Smiths-Sänger erneut zufällig, dieses Mal im Sunset Marquis Hotel in Los Angeles.

The Killers – „There Is A Light That Never Goes Out (The Smiths Cover)“

04. Bartstoppelsammlung als Pop-Reminder

Ist es noch ein Ritual oder schon ein Fetisch? Brandon Flowers sammelt seit 2008 seine abrasierten Bartstoppeln. 5-6 Tage lang lässt er seinen Bart wachsen, rasiert ihn dann ab und kehrt die Barthaare schließlich fein säuberlich in einen Plastikbeutel mit Ziploc-Verschluss, den er natürlich auch auf Reisen mit sich führt. Im oberen Bereich des Beutels sind schon ein paar graue Bartstoppeln zu sehen. Den Sinn dieses Rituals findet Flowers in der damit verbundenen Reflexion, wo er musikalisch steht. Ein Teil von ihm wird, so Flowers, immer Pop sein, und diese Tatsache möchte er sich regelmäßig bewusst vor Augen führen – symbolisiert durch den Akt der Rasur als Freilegen seiner Wurzeln.

05. Überraschung mit Alice-Cooper-Maske

Als The Killers im November 2008 in der ausverkauften Londoner Royal Albert Hall ihr damals neues Album „Day & Age“ vorstellten, lauerte Ihnen nach der Show backstage ein seltsamer Typ auf. Er trug eine Alice-Cooper-Maske und schien beinahe kindliche Freude dabei zu haben, die Band auf dem Weg in ihre Garderobe herausfordernd anzutanzen. Gerade, als die Vier sich nach einem der muskelbepackten Herren umsehen wollten, die aufdringlichen Fans den Weg zum Ausgang zeigen, nahm „Alice Cooper“ die Maske ab. Es war Paul McCartney. Und er hatte sogar noch ein paar Komplimente für den gelungenen Konzertabend dabei. Zum Jahreswechsel 2016/17 spielten The Killers und McCartney gemeinsam auf der Neujahrs-Party des russischen Billionärs Roman Abramovich auf der Kleine-Antillen-Insel St. Barths „Helter Skelter“.