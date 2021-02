Am 16. April 2021 erscheint ihr zweites Studioalbum „The Battle At Garden’s Gate.“

Greta Van Fleet präsentieren mit „Heat Above“ die dritte Single ihres bevorstehenden Albums „The Battle At Garden’s Gate“, dessen Veröffentlichung für den 16. April 2021 geplant ist. Zudem gaben die Musiker nun auch die komplette Tracklist ihrer neuen Platte bekannt. Nach knapp drei Jahren sind die vier Musiker aus dem US-Bundesstaat Michigan zurück, das neue Werk hat Greg Kurstin produziert. Der US-amerikanische Produzent und Songschreiber arbeitete zuvor bereits mit einer Reihe von Stars zusammen. Darunter Paul McCartney, die Foo Fighters, Take That, Sia, Céline Dion, Kendrick Lamar oder auch Adele. Hören Sie sich hier die neue Single an: Neues Album…