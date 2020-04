„The Walking Dead“: Spin-off mit Daryl als Hauptfigur in Planung

Stirbt Michonne – oder verschwindet sie einfach, wie Rick? Hier gibt's die Auflösung.

Dass Danai Gurira die Serie „The Walking Dead“ verlassen würde, ist seit längerem bekannt. Nun war es soweit: Das Ende ihres Seriencharakters Michonne stand an. In der Episode „What We Become“ der zehnten Staffel verabschiedet sich Michonne – und bleibt den Fans dennoch erhalten. Was Michonne in „What We Become“ erlebt Dass zwischen Michonne und Virgil etwas nicht stimmt, ließ der Trailer am Ende der letzten Folge bereits erahnen. Dieser Eindruck bestätigte sich nun: Virgil lockt Michonne unter einer falschen Prämisse auf die Insel. Eigentlich sollte sie ihm dabei helfen, seine Familie zu finden – doch die ist längst (un)tot.…