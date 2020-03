„The Walking Dead“-Produzenten schnitten lustige Sex-Szene mit Laura raus

Was man so in der Not tut: Laura (Lindsley Register) und Eugene ( Josh McDermitt)

Achtung, die folgenden Zeilen enthalten „The Walking Dead“-Spoiler.

Zu den überraschendsten Todesfällen in der Zombie-Reihe gehörte ganz sicher das Ableben von Laura (Lindsley Register) in der letzten Episode „Stalker“, die Fans auch auch anderen Gründen noch lange in Erinnerung behalten werden. Die Schauspielerin bedankte sich inzwischen auf Twitter für die rührenden Kommentare vieler Zuschauer, die aufrichtig mitteilten, dass sie sie vermissen werden.

Als eine der wenige verbliebenen Saviors gehörte Laura zu den beliebtesten Charakteren der Serie. Nun erzählte Register in einem Gespräch mit dem „Independent“ in Erinnerung an ihre Zeit bei „The Walking Dead“, dass sie ursprünglich einmal eine Sex-Szene gedreht hatte – und zwar tatsächlich mit Dr. Eugene Porter (Josh McDermitt).

Schwer vorstellbar! Aber dafür gab es auch einen Grund, den die Schauspielerin dem Blatt ausführlich erklärte. Demnach sah es in Staffel 8 düster aus für die Gruppe der Saviors, weswegen sich Laura dazu entschloss, vor ihrem möglichen Ableben ein letztes Mal intimen Körperkontakt mit einem Mann zu haben. Und da kam Eugene gerade recht.

„Ich tue es nur, weil wir sterben werden“

„Eines Tages stehe ich am Set und unser Regisseur sagt: ‚Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ihr werdet das Drehbuch der nächsten Folge lieben“, deutete Register ihre damalige Verwunderung über die Sequenz an. „ Ich habe es verstanden, und da ist diese Szene, wo Eugene auf dem Gelände der Saviors ist und die Walker hereingekommen sind. Laura glaubt, dass sie sterben werden, also kommt sie in sein Zimmer und sie haben Sex. Laura sagt: ‚Denk nicht zu viel darüber nach – ich tue es nur, weil wir sterben werden.‘ Er ist völlig erschüttert. Es war so lustig.“

Inzwischen wurde die Geschichte, die es letztendlich nicht in die fertige Folge geschafft hat, auch von den Machern von „The Walking Dead“ auf Twitter unter dem Hashtag #ReleasetheLauraCut bestätigt. In der Zwischenzeit erinnerte sich auch Drehbuchautor Corey Reed an den Vorfall und erzählte ebenfalls auf Twitter die Anekdote, dass Eugene seine Socken anbehielt. Das allerdings kann man sich ganz gut vorstellen.