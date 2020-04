„The Walking Dead“: Staffelfinale könnte vielen Figuren das Leben kosten

Abgetrennte Köpfe, jede Menge Misstrauen und Psychodrama: Die 14. Episode der zehnten Staffel von „The Walking Dead“ hat es in sich.

„Look At The Flowers“ – was auf den ersten Blick wie ein harmloser, harmonischer Titel aussieht, ist im „The Walking Dead“-Universum erwartungsgemäß alles andere als Erholungsfernsehen. Die aktuelle Folge sorgte aber sogar bei eingefleischten Fans der Zombie-Serie für Staunen – denn die Serienmacher schienen mit „Look At The Flowers“ (deutscher Titel: „Abschiede“) jenes Randklientel bedienen zu wollen, denen die letzten Folgen nicht bizarr genug waren. Spoiler-Alarm: Darum dreht sich „Look At The Flowers“ Die aktuelle Folge setzt beim Tod der Serienfigur Alpha (gespielt von Samantha Morton) an. Wir erinnern uns: Sie wurde von Negan (Jeffrey Dean Morgan) geköpft. Nun erfahren…