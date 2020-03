Das wird Sie auch interessieren





Dass die Schauspielerin Danai Gurira die beliebte Serie „The Walking Dead“ verlassen wird, ist bereits seit längerem bekannt. Demnächst heißt es für Fans der US-amerikanischen Schauspielerin beziehungsweise ihres Charakters Michonne nun tatsächlich Abschied nehmen: Bereits nächste Woche kommt die Geschichte für Michonne in der Serie zu einem Ende. Gurira ist seit acht Jahren Teil der Serie: Ihren ersten Auftritt hatte sie 2012 in der ersten Folge der dritten Staffel.

Darüber, wie Michonne enden wird, rätseln und spekulieren Fans seit langer Zeit. Nun gab es im Teaser zur nächsten Folge einen kleinen Vorgeschmack – und eine Andeutung auf einen besonderen Showdown.

Michonne bedroht Virgil

Im Trailer sieht man Michonne im Heim von Virgil – der genau wie sie ein Überlebender des Ausbruchs ist. „Ich muss zurück, es geht um eine Menge Leben“, sagt Michonne. „Nun, die Whisperer haben dich tatsächlich zum Durchsickern gebracht“, provoziert Virgil sie. Michelle bedroht ihn daraufhin mit ihrem charakteristischen Katana-Schwert – und sagt: „Wo zur Hölle ist deine Familie?“. Danach sind einige Flashbacks von ihr zu sehen.

Achtung, Spoiler

Wie es genau mit Michonne weiter-, beziehungsweise zu Ende geht, ist also weiterhin nicht ganz klar. In der letzten Folge mussten Fans der TV-Serie den für viele völlig überraschenden Tod eines bekannten Seriencharakters miterleben: Alpha (gespielt von Samantha Morton) stirbt im Kampf mit Negan. Morton selbst zeigte sich im Interview mit der Website „Insider.com“ deutlich weniger überrascht vom Ende ihres Seriencharakters. Es sei stets klar gewesen „dass dieser Charakter irgendwann mal geköpft werden würde. Ich hab es also immer irgendwie gewusst“, so die Schauspielerin.

Ob in der 13. Episode der zehnten Staffel noch weitere Charaktere zu einem überraschenden Ende finden bleibt abzuwarten. Auch danach bleibt es spannend: Fans dürfen sich auf eine 14. Staffel von „The Walking Dead“ freuen.

Hier gibt es den Trailer zu sehen: