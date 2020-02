„The Walking Dead“: Würg! Sex-Szene mit Negan verstört die Fans

Während man bei der Zahl 42 philosophisch wird und bei der 23 paranoid, löst die 27 immer wieder Trauer aus. Gerade in der Musikgeschichte, die nicht arm ist an großen Künstlern und Künstlerinnen, die in diesem Alter verstarben. Ein Blick auf den sogenannten "27 Club".

Schon Arne Willander wies in seinem Nachruf auf Amy Winehouse darauf hin: "Sie starb nun mit 27 Jahren, der magischen schwarzen Zahl der Popmusik: Hendrix, Joplin, Morrison und Cobain wurden ebenso alt." Wenig später oder früher sprangen auch die übrigen Medien von seriös bis Gossenblatt an, den ominösen "27 Club" zu thematisieren. Aber wir dürfen uns da nicht beschweren: Schon unsere Gastautorin Alexa Hennig von Lange erinnerte in ihrem sehr persönlichen Beitrag zu Jim Morrisons Todestag "Jim und ich" an den "Klub 27", wie er im Deutschen genannt wird. Es bleibt die Frage, ob man um diese Zahl wirklich einen…