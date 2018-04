Es soll ja tatsächlich „Walking Dead“-Fans geben, die Bösewicht Negan den Tod wünschen – auch auf die Gefahr hin, dass die Zombieserie, die sich durch die mittlerweile achte Staffel müht, noch langweiliger wird.

Wer die „Walking Dead“-Comics kennt, weiß, dass man den Baseballschläger-schwingenden Hünen nicht so schnell los wird, aber um Kongruenz mit der literarischen Vorlage hatten sich die AMC-Serienmacher eh nie geschert.

Ein Journalist hatte Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan während dessen Promotour für den Film „Rampage“ nun mit der Kritik konfrontiert, seine Figur nerve durch die Manierismen.

„Möchten Sie den ‚Walking Dead‘-Fans, die Negan im Season-Finale tot sehen wollen, etwas ausrichten?“, fragte ein IGN-Reporter. „Yeah!“, antwortete der Schauspieler.

Und zeigte dann zwei Mittelfinger.

.@JDMorgan has a message to all the #WalkingDead fans who want Negan to die a horrible way in the Season 8 finale. pic.twitter.com/ubUZDfaxbu

— IGN (@IGN) April 6, 2018