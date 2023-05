Thomas Gottschalk über Tina Turner: „Sie war von einer unglaublichen Lebensfreude“

Foto: AFP via Getty Images, TOBIAS SCHWARZ. All rights reserved.

Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk hat am Donnerstagmorgen (25. Mai), über die am 24. Mai verstorbene Tina Turner gesprochen. In der „SWR3 Morningshow“ erzählte der 73-Jährige den Moderator:innen Anneta Politi und Kemal Goga: „Sie war von einer unglaublichen Lebensfreude, also sie war eigentlich immer guter Laune. Man erlebt ja in diesem Beruf viele Künstler, die zusammenklappen, wenn die Kameras weg sind und Tina Turner hat nicht dazu gehört.“

Turner habe gerne getanzt: „Sie hat mich auch bei ‚Wetten, dass ..?‘ zum Tanzen aufgefordert. Und sie war mit einer Vergangenheit belastet, die andere Frauen wahrscheinlich aus der Bahn geworfen hätte. Tina Turner aber nicht.“ Gottschalk kannte die Musikerin seit den 1960er-Jahren und stand später als Showmaster immer wieder gemeinsam mit ihr auf der Bühne.

Tina Turner: Auftritte mit Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass…?“

Tina Turner ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Zürich. Das teilte ein Sprecher am Abend mit. Sie sei nach langer Krankheit in Küsnacht gestorben.