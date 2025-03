In Trumps Signal-Skandal bleibt das Wichtigste unerwähnt

„Ich glaube, wir machen einen Fehler“, schrieb Vizepräsident J.D. Vance in der mittlerweile berüchtigten Chatgruppe, in der Pläne für Militärschläge im Jemen diskutiert wurden.

Zu seiner Ehre muss man sagen, dass Vance konsequent skeptisch gegenüber dem Einsatz amerikanischer Militärmacht zur Lösung der Probleme der Welt war.

Es ist entmutigend. Ein Kader neoreaktionärer Revolutionäre hat geschworen, die US-Außenpolitik auf einen schnörkellosen „America First“-Pragmatismus umzustellen. Und ist nach der Machtübernahme blind dafür, dass man auf dieselben strategischen Fehler zurückgreift, die dazu geführt haben, dass die USA den Großteil des Krieges gegen den Terror überhaupt erst vergeigt haben.

Die Nation ist hypnotisiert

Es ist ein Problem, einer ausgewiesenen Terrororganisation zu erlauben, wahllos Anti-Schiffs-Raketen auf Schiffe abzufeuern, die auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt unterwegs sind. Dass die Vereinigten Staaten dieses Problem durch den großzügigen Einsatz von Marschflugkörpern und Bomben lösen können, ist es nicht.

Die Nation ist von den Folgen des Skandals, bei dem der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz offenbar den Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg, zu einem Chat der „Houthi PC [principals committee] Small Group“ in der Messaging-App Signal hinzugefügt hat , weitgehend hypnotisiert.

Die anschließenden gegenseitigen Beschuldigungen haben sich zu einem komischen parteiischen Gaslighting entwickelt . Und zueiner Konzentration auf pedantische Kleinigkeiten. Etwa ob Angriffspläne „Kriegspläne“ sind. Oder ob offensichtlich sensible Informationen als „geheim“ eingestuft werden. Aber die Konzentration auf den Chat und den damit verbundenen Trubel verdeckt eine grundlegendere Frage.

Warum tun wir das?

Nur zwei Tage nach seinem Amtsantritt für seine zweite Amtszeit erließ Donald Trump die Executive Order 14175. Die wies das Außenministerium an, die Houthis als ausländische terroristische Organisation einzustufen. Und erklärte, dass es die Politik der USA sei, „die Fähigkeiten und Operationen der Ansar Allah zu eliminieren. Sie ihrer Ressourcen zu berauben. Und damit ihre Angriffe auf US-Personal und Zivilisten, US-Partner und die Seeschifffahrt im Roten Meer zu beenden“.

„Partisanen Gottes“

Die Vereinigten Staaten befinden sich nicht im Krieg mit dem Jemen oder gar mit Ansar Allah, auch bekannt als „Partisanen Gottes“. Das ist der offizielle Name der Gruppe, die von westlichen Beamten und Medien allgemein als „die Houthis“ bezeichnet wird. Und doch bombardieren die USA die Houthis seit mehr als einem Jahr.

Die Trump-Administration sieht im Iran zu Recht einen entscheidenden Einflussfaktor auf das Verhalten der Houthis. Und glaubt offenbar, dass eine Kampagne mit maximalem Druck Teheran dazu zwingen wird, sich ihrem Willen zu beugen.

In der gesamten Region, in Syrien, im Libanon und in den Palästinensischen Gebieten, wurde die iranische Widerstandsachse dezimiert und geschwächt. Aber Israels Kampagne gegen die Hamas hat die Hamas nicht ausgelöscht. Seine Kampagne gegen die Hisbollah hat die Hisbollah nicht ausgelöscht. Und die US-Kampagne gegen die Huthis wird die Huthis nicht auslöschen.

„Achse des Widerstands“

Die Huthis begannen ihren Kampf gegen „israelische Interessen“ im November 2023. Und griffen Handelsschiffe an, die den Suezkanal durchquerten. Als Teil der „Achse des Widerstands“ kämpften sie nominell zur Unterstützung der Palästinenser, die seit dem tödlichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 einer beispiellosen israelischen Offensive ausgesetzt sind. Sie begannen auch, Langstrecken-Drohnen und Raketen gegen das eigentliche Israel zu starten.

Als Reaktion darauf begann die Biden-Regierung – die ihre Unterstützung für Israel gegen den Iran unter Beweis stellen wollte – im Januar 2024 mit Angriffen gegen die Huthis. Dennoch ging der Verkehr durch den Suezkanal infolge des Konflikts um zwei Drittel zurück. Wodurch Ägypten Einnahmen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar verloren gingen. Und die Kosten für den internationalen Schiffsverkehr weltweit erheblich stiegen, da die Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet wurden.

Amerikanische Seeleute beschreiben die Houthi-Kampagne als den intensivsten Seekampf seit 1945

Ein Jahr nach Beginn der ersten Bombenangriffe der USA haben die Huthis sowohl ihre Entschlossenheit als auch ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, weiter zu kämpfen. Lloyd’s of London – ein wichtiger Akteur auf dem Seeversicherungsmarkt – verfolgt Vorfälle im Zusammenhang mit der Handelsschifffahrt. Und hat seit Beginn der Krise 92 Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden katalogisiert .

Das Weiße Haus gibt an, dass es 145 Angriffe auf Handelsschiffe und 174 Angriffe auf US-Kriegsschiffe gegeben hat. Amerikanische Seeleute beschreiben die Houthi-Kampagne als den intensivsten Seekampf seit 1945.

Da die Huthis angekündigt hatten, ihre Kampagne als Reaktion auf den am 19. Januar zwischen Israel und der Hamas in Gaza geschlossenen Waffenstillstand einzustellen, gab es laut einer separaten Datenbank von Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), einer unabhängigen, gemeinnützigen Forschungsorganisation, die gewalttätige Konflikte verfolgt, seit Trumps Amtsantritt tatsächlich keine dokumentierten Angriffe auf Handels- oder amerikanische Militärschiffe.

Das änderte sich nach dem von Trump befohlenen Angriff vom 15. März, als die USS Harry S. Truman und ihre Streikgruppe am 16. März eine „Salve“ von 18 Drohnen und Raketen abfingen. Die von den Huthis als Reaktion darauf abgefeuert wurden.

Mehr Bomben und größere Bomben

Seitdem hat Israel natürlich die Verhandlungen abgebrochen , um den Waffenstillstand in Gaza fortzusetzen. Und den Krieg wieder aufgenommen.

Trump hat die Unfähigkeit, die Huthis wirksam zu stoppen, auf die „Schwäche“ des ehemaligen Präsidenten Joe Biden geschoben. Und argumentiert, dass mehr Bomben und größere Bomben nötig seien.

„Wenn das funktionieren würde, hätte es schon funktioniert“, bemerkt Colin P. Clarke, Forschungsdirektor bei der Soufan Group, einem globalen Beratungsunternehmen für Nachrichtendienste und Sicherheit.

Seit Beginn der Angriffe gibt es fast täglich Berichte über mehrere Luftangriffe – wahrscheinlich von den USA – an verschiedenen Orten im Jemen.

„Sie wollen einfach nur einen Sieg verbuchen“

„Das scheint mir ein Zeichen für eine unausgereifte Außenpolitik zu sein. Es zeigt nur, wie sprunghaft diese Regierung ist“, sagt Clarke. Und fügt hinzu, dass bei all der negativen Aufmerksamkeit die Optik jetzt sowohl für ein inländisches Publikum als auch für den Iran bestimmt zu sein scheint. Daher hält er eine Eskalation für unvermeidlich. „Sie wollen einfach nur einen Sieg verbuchen.“

Tatsächlich hat das Strategische Kommando den Einsatz einer Gruppe von B-2-Stealth-Bombern in der Region bestätigt . Diese Flugzeuge sind die einzigen, die den 30.000 Pfund schweren Massive Ordnance Penetrator (MOP) tragen können. Eine bunkerbrechende Bombe, die zuvor im Oktober unter Biden bei Angriffen auf den Jemen eingesetzt wurde .

„Wir haben genau das getroffen, was wir beabsichtigt hatten“, sagte Luftwaffe, Generalmajor Pat Ryder, der zu diesem Zeitpunkt Pressesprecher des Pentagons war.

Tatsächlich haben die USA bei diesen Angriffen im Oktober wahrscheinlich unterirdische Waffenlager und Kommandobunker zerstört. Aber das hat die Huthis nicht davon abgehalten, ihre Angriffe fortzusetzen.

Diese Strategie funktioniert also nicht

Mit MOP beladene B-2-Bomber wären nützlich. Wenn die USA beschließen würden, militärisch gegen das Atomprogramm des Iran vorzugehen. Was ebenfalls Teil der Botschaft Amerikas ist.

Doch der Iran zeigt wenig Interesse daran, sich in der Jemen-Frage der Trump-Regierung zu beugen. Ein Stellvertreter ist nicht ohne Grund ein Stellvertreter. Iran sagt ausdrücklich: „Unsere Politik besteht weiterhin darin, nicht direkt unter Bedingungen maximalen Drucks und militärischer Drohungen zu verhandeln.“

Diese Strategie funktioniert also nicht.

Aber vielleicht können die USA die Huthis allein durch militärische Gewalt abschrecken?

Es gibt Gründe dafür , zu glauben, dass dies nicht möglich ist .

Vance ist wie ich ein ehemaliger Unteroffizier der Marines, der ein wenig durch die G.I. Bill-Bildungsförderung ausgebildet wurde. Er weiß wahrscheinlich, dass die Herrschaft der Plünderungen und des Chaos der Barbarenpiraten im heutigen Libyen nicht durch die militärische Tapferkeit von Lt. Presley O’Bannon bei der Eroberung von Derna während des Ersten Barbary-Krieges gestoppt wurde. Obwohl „ to the shores of Tripoli “ in der Hymne des Marine Corps verewigt ist.

Eine Schutzzahlung an eine internationale Erpresserbande

Nein, Amerikas erstes militärisches Abenteuer im Ausland endete 1805 mit einem ausgehandelten Friedensvertrag und einer Zahlung von 60.000 US-Dollar in bar. Etwa 1,7 Millionen US-Dollar in heutigen Dollar, eine lächerliche Summe für die Beendigung eines Konflikts. Der damalige Präsident Thomas Jefferson achtete darauf, die Zahlung als politisch akzeptables „Lösegeld“ für die Freilassung amerikanischer Gefangener und nicht als inakzeptable „Abgabe“ zu bezeichnen. Eine Schutzzahlung an eine internationale Erpresserbande.

Nun, das ist 220 Jahre her. Und heute verhandeln die USA nicht mit Piraten, Terroristen oder vom Iran unterstützten schiitisch-islamistischen politisch-militärischen Bewegungen.

Was sie tun, ist, Zivilisten zu töten.

Es gibt nicht viele gesicherte Informationen darüber, was am anderen Ende der Gruppen-Chat-Angriffe passiert ist. Verteidigungsminister Pete Hegseth behauptet in dem Thread, dass ein Wohnhaus dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Huthis behaupten, dass 53 Menschen getötet wurden. Vielleicht ist all das wahr. Vielleicht ist nichts davon wahr.

Das Pentagon weigert sich vorerst, Einzelheiten zu nennen

Wahr ist, dass bei jeder anhaltenden Luftkampagne in der modernen Geschichte Unschuldige getötet und zivile Infrastrukturen zerstört wurden. Unabhängig davon, ob diese Kampagne ihre strategischen Ziele erreicht hat.

Diese Tatsache in Verbindung mit den jahrzehntelangen, kontinuierlichen weltweiten Luftangriffen der USA im Krieg gegen den Terror wurde zu einem so ernsthaften Problem, dass der Kongress das Pentagon 2018 endlich aufforderte, einen „Jahresbericht über zivile Opfer im Zusammenhang mit Militäreinsätzen der Vereinigten Staaten“ vorzulegen. Und zwar im Rahmen eines Abschnitts, der im jährlichen National Defense Authorization Act enthalten ist.

Im vergangenen Jahr wurde diese Anforderung bis 2030 verlängert. Aber der Bericht über die zivilen Opfer in diesem Jahr wird erst am 1. Mai 2026 veröffentlicht. Unabhängige Forscher behaupten seit langem , dass es „erhebliche Diskrepanzen“ zwischen der Buchführung des Pentagons und ihren eigenen Daten gibt.

Das Pentagon weigert sich vorerst, Einzelheiten zu nennen. Auch das für den Jemen zuständige Zentralkommando weigert sich, Stellung zu nehmen.

Die Munition fliegt, Regierungsbeamte senden sich gegenseitig feierliche Emojis

Das derzeitige Pentagon hat sicherlich wenig Interesse daran, darüber zu lamentieren, ob Amerika bei seinem Feldzug zur Beseitigung einer Terrorgruppe Zivilisten tötet. Eine der ersten Amtshandlungen von Hegseth nach seiner Bestätigung war die Auflösung der beiden Büros im Pentagon, die für die Reduzierung und Erfassung von Schäden an der Zivilbevölkerung zuständig waren.

Die Munition fliegt. Regierungsbeamte senden sich gegenseitig feierliche Emojis. Und die amerikanische Öffentlichkeit weiß nicht, was gerade in ihrem Namen getan wurde. Wäre der Chat nicht geleakt worden, wäre es unwahrscheinlich, dass die Angriffe auf den Jemen auch nur annähernd an die Spitze der Nachrichtenagenda gerückt wären.

Auch das grausame Gemetzel des Krieges gegen den Terror stand nach den ersten Jahren selten an der Spitze der Nachrichtenagenda. Seine unhinterfragten strategischen Annahmen – am deutlichsten in Afghanistan – waren eine Kopie des fehlerhaften Denkens, das die kontinuierliche Eskalation während des fast 20-jährigen Engagements in Vietnam vorangetrieben hat. Die Zahl der Toten ist ein Indikator für den Fortschritt.

Bodentruppen? Flächenbombardements von Städten?

Nur in einem totalen Krieg, wie er seit dem Zweiten Weltkrieg nur selten geführt wurde, kann man sich den Weg zum Sieg freikämpfen. Ist es das, was diese Regierung vom amerikanischen Volk verlangt? Sich auf einen totalen Krieg im Jemen einzulassen? Bodentruppen? Flächenbombardements von Städten?

Wenn ja, dann sollte jemand das begründen müssen. Bei all dem Gerede über Trumps imaginäres Mandat hatte das amerikanische Volk kein Mitspracherecht bei der Frage, ob sich sein Land im Krieg mit dem Jemen befinden sollte. Niemand hat auch nur versucht, das gedankenlose Gesindel der rechten Kabelnachrichten dazu zu bringen, auf die Kriegstrommeln zu schlagen. Und Zustimmung zu erzeugen. Trumps Abnick-Legislative hat keine Militäraktion gemäß Artikel I, Abschnitt 8 der US-Verfassung genehmigt, der dem Kongress – nicht dem Präsidenten, nicht seinen Kabinettssekretären und schon gar nicht einer Signal-Chatgruppe – ausdrücklich die Befugnis erteilt, „den Krieg zu erklären“.

Aber der Kongress stellt dem Regierungschef – unabhängig von seiner Partei – weiterhin einen Blankoscheck aus. Um weltweit Militärschläge durchzuführen. Wann und wo immer er es wünscht. Und zwar im Rahmen der weitreichenden Befugnisse, die ihm durch die „Authorization for Use of Military Force (AUMF)“ von 2001 gewährt werden.

Rechtfertigung für amerikanische Militäraktionen

Dieses Gesetz wurde nur eine Woche nach den Anschlägen vom 11. September von beiden Häusern des Kongresses mit nur einer Gegenstimme verabschiedet. Und dient seither als Rechtfertigung für amerikanische Militäraktionen auf der ganzen Welt – 41 Mal in mindestens 22 Ländern – und das seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Tatsächlich sind noch vier AUMF-Gesetze in Kraft. Das älteste stammt aus dem Jahr 1957. Obwohl es mehrere legislative Bemühungen gab, sie aufzuheben. Das jüngste Beispiel war im Juni 2023, als der damalige Senator J.D. Vance einer von drei Republikanern war, die ihren Namen unter den „ End Endless Wars Act “ setzten, der im Senat verabschiedet wurde. Aber im Ausschuss des Repräsentantenhauses scheiterte.

Der Kongress hat auch ausdrücklich versucht, den Präsidenten davon abzuhalten, im Jemen Krieg zu führen. Während Trumps erster Amtszeit schlug Senator Bernie Sanders einen Gesetzesentwurf vor, der den USA Militäraktionen im Jemen verbietet. Und der sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. U und dann von Trump mit einem Veto belegt wurde .

Der Erfolg ist immer nur einen weiteren Luftangriff entfernt

So fliegen die Marschflugkörper unter Biden und Trump, fallen die Bomben und sterben Menschen. Der Erfolg ist immer nur einen weiteren Luftangriff entfernt.

Die Mitglieder des Gruppenchats Vance, Hegseth, Waltz, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard und der designierte Leiter des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung Joe Kent haben alle im Krieg gegen den Terror gedient. Wenn auch in unterschiedlichen Rollen. Und mit unterschiedlichen Erfahrungen. Sie sind die erste Generation amerikanischer Führungskräfte, die dies nicht als Generäle, sondern vor Ort als Junior- und Mittelpersonal taten. Sie alle haben auf ihre eigene Weise das nationale Sicherheitsestablishment, das uns die „Forever Wars“ beschert hat, scharf kritisiert.

„Die alte Ordnung verändert sich. Und macht Platz für eine neue“, schreibt Alfred Tennyson in Idylls of the King. „Und Gott erfüllt sich auf viele Arten, damit nicht eine gute Sitte die Welt verdirbt.“

Vor allem Hegseth hat versucht, sich eine Identität als eine Art Rambo-Galahad anzueignen. Ein perfekter Krieger mit reinem Glauben und hemmungsloser Gewalt. Und dessen hypermaskuline MAGA-Letalität ein Gegenmittel gegen die ausufernde, schwächliche Unfähigkeit der aufgeweckten Pentagon-Bürokratie ist.

„Whac-a-Mole“ mit Marschflugkörpern

Jetzt, da er das Zielpaket in der Hand hat, tritt der Verteidigungsminister in die Fußstapfen derer vor ihm. Und spielt „Whac-a-Mole“ mit Marschflugkörpern. Obwohl klar ist, dass regionale Diplomatie und ein politischer Kompromiss mit dem Iran die praktikabelste Lösung sind.

Amerika hat Jahrzehnte damit verbracht, eine unkontrollierbare imperiale Exekutivinfrastruktur aufzubauen, um Terroristen zu bekämpfen. Jetzt, da die Revolutionäre die Zügel der Macht in die Hand genommen haben, begnügen sie sich nicht mehr damit, einfach nur als Befehlshaber zu posieren. Und für die Kameras Schüsse abzufeuern, während sie gegen den „tiefen Staat“ wettern. Ist man überhaupt ein Hardcore-Machtmensch in Washington, wenn man keine Luftangriffe auf Wohngebäude in einem städtischen Gebiet auf der Grundlage verwertbarer Informationen anordnet. Ohne Rücksicht auf Kollateralschäden? Bist du überhaupt für Drohnenangriffe, Bruder?

„Meet the new boss, same as the old boss.“

Pete Townshend von The Who fügt Tennysons Vers über die Unvermeidlichkeit des Wandels eine wichtige Ergänzung hinzu. „Meet the new boss, same as the old boss.“

Nicht einmal der „kühl-intellektuelle“ Barack Obama konnte der Faszination dieser rohen Macht widerstehen. Der sexy Rücksichtslosigkeit, den Befehl zu erteilen und zuzusehen, wie ein MQ-9 Reaper ein hochrangiges Ziel ausschaltet. Er hat sogar einen amerikanischen Staatsbürger ohne ordnungsgemäßes Verfahren mit einer Hellfire-Rakete hingerichtet, als sich die Gelegenheit bot. Trotz der Expertise des ehemaligen Präsidenten im Verfassungsrecht. Dieser Präzedenzfall sollte zu einer Zeit, in der das Entsperren eines Tesla als Terrorakt bezeichnet wird , zu denken geben.

„Hier geht es nicht um die Huthis“, bemerkte Hegseth im Gruppenchat. „Ich sehe hier zwei Dinge. 1) Wiederherstellung der Freiheit der Schifffahrt, ein zentrales nationales Interesse. Und 2) Wiederherstellung der Abschreckung, die Biden zunichte gemacht hat.“

Es ist die alte Regel des Hammers. Für den Mann mit einer Todesliste sieht alles wie ein Terrorist aus. Für den Mann ohne klares strategisches Ziel ist jeder casus belli eine Abstraktion.

Ziele identifizieren, bestätigen, ausführen

Vielleicht kann eine „kleine Gruppe“ von Auftraggebern in einem anderen Gruppenchat, der nicht mit einem Journalisten geteilt wird – oder für eine spätere Rechenschaftspflicht archiviert wird, wie es das Gesetz vorschreibt – über die tatsächliche Erfolgsbilanz Amerikas im ersten Krieg gegen den Terror nachdenken. Bevor sie sich erneut auf eine andere Version davon einlässt.

Denn genau das tut Amerika im Jemen. Ziele identifizieren, bestätigen, ausführen. Keine weiteren Überlegungen erforderlich.

Wenn der Präsident einen Feind benennt, zieht Amerika im Autopiloten in den Krieg.