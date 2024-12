TikTok-Jahresrückblick 2024: Das sind die erfolgreichsten Musiker:innen

Die Welle an Jahresrückblicken rollt allmählich auf uns zu – und da bleibt auch ein solcher auf der Kurzvideo-Plattform TikTok nicht aus. Das Unternehmen hat jetzt seine Bestenlisten der TikTok-Jahrestrends veröffentlicht, darunter auch die Highlights in der Kategorie Musik.

TikTok – Der Hit-Indikator

Obwohl laut Angaben des Konzerns bereits 22 Millionen Menschen in Deutschland einen Account bei TikTok haben, gibt es sicher so einige, denen viele der gleich genannten Namen absolut nichts sagen werden. Bodo Wartke und Mart Fischer, die mit ihrem Zungenbrecher-Song „Barbara Bar“ auf der Plattform international viral gingen, sind da wahrscheinlich noch die Ausnahme. Aber: Wie eine Musik-Analyse von TikTok zeigt, soll angeblich jeder vierte Song der offiziellen deutschen Top-100-Single-Charts im Jahr 2023 zuerst auf TikTok getrendet sein. Und das nicht nur bei Newcomer:innen, sondern auch bei Klassikern. Wir erinnern uns: Auf einmal war Kate Bush mit „Running Up That Hill“ von 1985 vergangenes Jahr wieder in den Bestenlisten. Wie sieht es dieses Jahr aus?

Diese Artists waren 2024 weltweit die erfolgreichsten auf TikTok

Auf Platz eins landete dieses Jahr Yeri Mua, die mit bürgerlichem Namen Yeri Cruz Varela heißt. Hier zeigt sich, dass aus einer Influencerin für Make-up und Kosmetik auf TikTok rasch eine Musikerin hervorgehen kann. Im Jahr 2023 startete sie ihre Musikkarriere im Reggaeton-Genre mit Hits wie „Chupón“ und „Línea del perreo“, die vergangenes Jahr schon große Erfolge erzielten.

Diese Artists waren 2024 die erfolgreichsten in Deutschland auf TikTok

Auch hierzulande tummeln sich die Newcomer:innen natürlich in der Kurzvideo-Community – und hoffen irgendwie die Massen zu erreichen. Besonders gut gelungen ist das wohl der Bonner Sängerin und Rappering Kauta, die eigentlich Kaouthar Boulfazat heißt. Mit dem Lied „Unsichtbar“ hat sie größere Bekanntheit erlangt, erst kürzlich folgte ihr neuester Song „Anders“, produziert von Aside, der bereits mit Nina Chuba und Badmómzjay zusammengearbeitet hat.

Diese Songs waren 2024 die erfolgreichsten auf TikTok weltweit

Nicht nur die erfolgreichsten Künstler:innen wurden ermittelt, sondern auch die am stärksten getrendeten Songs. International an der Spitze ist da „Gata Only“ gelandet, ein Reggaeton-Song von FloyyMenor und Cris MJ, der im Februar 2024 veröffentlicht wurde. Der Track, der Teil von FloyyMenors Debüt-EP EL COMIENZO ist, wurde von Big Cvyu produziert und erreichte in 20 Ländern Platz eins der Charts.

Diese Songs waren in Deutschland die erfolgreichsten

Auch in Deutschland schaffte es der Hit auf Platz eins, der zweite – der Ohrwurm zum kreiselnden Waschbär-Meme – ist ebenfalls identisch. Auf dem dritten Rang konnte sich „Nasty“ von Tinashe behaupten. Die amerikanische Sängerin rap-singt in einem todernsten Ton über ihre Suche nach einem Partner, der ihr sexuelles Verlangen stillen kann und stellt die provokante Frage: „Is somebody gonna match my freak?“