TikTok als Hit-Indikator: Jeder vierte Chartsstürmer geht zuerst bei TikTok viral

Wie kann man frühzeitig Hits erkennen? Wohl mithilfe der Social-Plattform TikTok. Wer dort genug Zeit verbringt und die viral gehenden Songs hört, weiß oft genug schon frühzeitig, welche Stücke bald die Charts dominieren werden. Schließlich hat TikTok selbst nun Zahlen herausgegeben und die machen klar: Jeder vierte Chartsstürmer lief zuerst auf TikTok heiß.

Konkret wurden die Single-Jahrescharts 2023 analysiert und mit den „TikTok Hot 50“ verglichen. Daraus hat sich ergeben, dass 27 der 100 bestlaufenden Lieder als erstes auf der Social-Plattform viral gingen und danach ihren Weg in die Chartsliga fanden.

TikTok unterscheidet kaum zwischen Neuveröffentlichungen und alte Bekannten

Dabei müssen die viralen TikTok-Hits nicht zwingend frisch herausgebracht worden sein. So konnte Alphavilles „Forever Young“ von 1984 dank der Plattform seinen zweiten Frühling feiern und von dort aus in die „Top 100“-Single-Charts bis auf den 52. Rang klettern.

Aber auch Acts wie Ski Aggu und Ayliva werden in ihren Karrieren dank TikTok gepusht. Ihre Musik findet ebenfalls häufig in den Videobeiträgen beim Social-Dienst Verwendung, werden danach bei Streamingdiensten gesucht und ihre Musik gekauft. Die Vermarktung mithilfe von TikTok läuft also ebenfalls rund. Von Ski Aggu hieß es nach dem „Friesenjung“-Erfolg: „Danke TikTok, dass ihr den Musikmarkt demokratisiert. Durch TikTok kann sich jeder selber vermarkten und ist nicht auf große Budgets von Labels angewiesen. King einfach.“