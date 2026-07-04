Till Fest Tag eins: So war der erste Abend mit Lindemann und Ministry

Kritik am Veranstaltungsort

Die Wahl des Veranstaltungsorts hatte im Vorfeld erhebliche Kritik ausgelöst. Der Vorsitzende der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, Anselm Hartinger, hatte gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärt, Lindemanns martialisches Auftreten passe nicht zu einem sensiblen Ort wie dem Denkmal. Die Stiftung hatte sich bereits im Oktober 2025 öffentlich distanziert und betont, mit der Veranstaltung nichts zu tun zu haben. Eine Anwohnerin hatte zudem eine Petition gegen das Festival gestartet. Nach Beobachtung eines dpa-Fotografen gab es am ersten Abend am Konzertort selbst jedoch keine größeren Proteste.

Tillfest Tag 1: Das Line-up am ersten Abend

Am Freitag traten auf der Hauptbühne nacheinander Kite Thief, Aesthetic Perfection und Ministry auf. Anschließend übernahm Lindemann selbst die Bühne. Auf der kleineren Golden Stage im Publikumsbereich spielten parallel Mimi Barks und Lowlife. Ministry und Aesthetic Perfection sind an beiden Festivaltagen dabei, das übrige Line-up wechselt zwischen Freitag und Samstag.

Was am zweiten Abend ansteht

Für Samstag, den 4. Juli 2026, ist laut dem offiziellen Zeitplan folgendes angesetzt: Auf der Hauptbühne treten Hemlock, Hocico, Ministry und schließlich Lindemann selbst auf. Auf der Golden Stage spielen Cober Mouth, Erdling und Aesthetic Perfection. Damit sind Ministry und Aesthetic Perfection wie angekündigt an beiden Tagen dabei. Kite Thief, Mimi Barks und Lowlife spielten nur am ersten Abend. Heute spielen stattdessen Hemlock, Hocico, Erdling und Cober Mouth.

Till Lindemann: Die Setlist des ersten Abends

Meine Welt (vom Band)

Fat

Und die Engel singen

Schweiss

Altes Fleisch

Golden Shower

Sport frei

Tanzlehrerin

Blut

Allesfresser

Prostitution

Praise Abort

Platz Eins

Du hast kein Herz

Skills in Pills

Zugabe:

Übers Meer

Knebel

Fish On

Entre dos tierras (Héroes-del-Silencio-Cover)

Ich hasse Kinder

Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt (Marlene-Dietrich-Song, Lindemanns Version, vom Band)

Rödler (vom Band)