Till Fest Tag eins: So war der erste Abend mit Lindemann und Ministry
Till Lindemann lud zu Till Fest Tag eins– und der verlief offenbar ohne größere Proteste.
Mit dem Tillfest Tag eins hat Till Lindemann am 3. Juli 2026 vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sein eigenes Festival eröffnet – trotz der gewohnten Kontroversen ohne Zwischenfälle. Die zweitägige Veranstaltung läuft unter dem Motto „One Festival. Two Shows. Two Worlds“, an beiden Abenden spielt Lindemann unterschiedliche Sets. Es sind seine einzigen Live-Auftritte in Europa in diesem Jahr, nach einer „Meine Welt“-Arena-Tour mit 26 Stationen und mehr als 200.000 verkauften Tickets in Europa. Ausverkauft ist das Festival offenbar dennoch nicht.
Kritik am Veranstaltungsort
Die Wahl des Veranstaltungsorts hatte im Vorfeld erhebliche Kritik ausgelöst. Der Vorsitzende der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, Anselm Hartinger, hatte gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärt, Lindemanns martialisches Auftreten passe nicht zu einem sensiblen Ort wie dem Denkmal. Die Stiftung hatte sich bereits im Oktober 2025 öffentlich distanziert und betont, mit der Veranstaltung nichts zu tun zu haben. Eine Anwohnerin hatte zudem eine Petition gegen das Festival gestartet. Nach Beobachtung eines dpa-Fotografen gab es am ersten Abend am Konzertort selbst jedoch keine größeren Proteste.
Tillfest Tag 1: Das Line-up am ersten Abend
Am Freitag traten auf der Hauptbühne nacheinander Kite Thief, Aesthetic Perfection und Ministry auf. Anschließend übernahm Lindemann selbst die Bühne. Auf der kleineren Golden Stage im Publikumsbereich spielten parallel Mimi Barks und Lowlife. Ministry und Aesthetic Perfection sind an beiden Festivaltagen dabei, das übrige Line-up wechselt zwischen Freitag und Samstag.
Was am zweiten Abend ansteht
Für Samstag, den 4. Juli 2026, ist laut dem offiziellen Zeitplan folgendes angesetzt: Auf der Hauptbühne treten Hemlock, Hocico, Ministry und schließlich Lindemann selbst auf. Auf der Golden Stage spielen Cober Mouth, Erdling und Aesthetic Perfection. Damit sind Ministry und Aesthetic Perfection wie angekündigt an beiden Tagen dabei. Kite Thief, Mimi Barks und Lowlife spielten nur am ersten Abend. Heute spielen stattdessen Hemlock, Hocico, Erdling und Cober Mouth.
Till Lindemann: Die Setlist des ersten Abends
Meine Welt (vom Band)
Fat
Und die Engel singen
Schweiss
Altes Fleisch
Golden Shower
Sport frei
Tanzlehrerin
Blut
Allesfresser
Prostitution
Praise Abort
Platz Eins
Du hast kein Herz
Skills in Pills
Zugabe:
Übers Meer
Knebel
Fish On
Entre dos tierras (Héroes-del-Silencio-Cover)
Ich hasse Kinder
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt (Marlene-Dietrich-Song, Lindemanns Version, vom Band)
Rödler (vom Band)
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