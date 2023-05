Am Mittwoch (3. Mai 2023) wurden die Personen offiziell bekannt gegeben, die dieses Jahr in die legendäre Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden. Darunter befinden sich neben George Michael, Sheryl Crow, Missy Elliott, The Spinners und die Country-Legende Willie Nelson auch Kate Bush und Rage Against The Machine. Für Kate Bush war es die insgesamt vierte Nominierung gewesen, die US-Rockband wurde insgesamt schon fünf Mal nominiert und damit mehr als alle Kandidat:innen der „Class Of 2023“.

Rage Against The Machine haben sich in einem Statement zu der frohen Botschaft geäußert. So schreiben sie auf ihrer Website: „1991 gründeten vier Menschen in Los Angeles eine Musikgruppe, um dort zu stehen, wo sich Sound und Solidarität kreuzen. Wir nannten uns Rage Against the Machine.“ Sie fügen hinzu: „Eine Band, die für unsere Alben ebenso bekannt ist wie für unseren erbitterten Widerstand gegen die US-Kriegsmaschinerie, weiße Vorherrschaft und Ausbeutung. Eine Band, deren Songs das alternative Radio zu neuen Höhen getrieben haben, während rechtsgerichtete Medienunternehmen versuchten, jeden Song, den wir je geschrieben haben, aus dem Äther zu löschen.“

Auch Kate Bush gab ein Statement gegenüber des amerikanischen ROLLING STONE ab. Sie sagte: „Ich muss zugeben, dass ich völlig schockiert bin über die Nachricht, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden! Das ist etwas, womit ich niemals gerechnet hätte. Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr an mich gedacht habt. Es ist eine große Ehre.“ Zudem deutete die 64-jährige Sängerin an, dass sie auch an der Zeremonie teilnehmen wolle, was es zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit fast einem Jahrzehnt wäre. So scherzte sie: „Als Teil der Einführungszeremonie werde ich den geheimen Händedruck kennen lernen… es gibt doch einen, oder?“