Timeline: So schafft es Taylor Swift aus Tokio rechtzeitig zum Super Bowl

Großes Rätselraten um Taylor Swift: Wird die Grammy-Gewinnerin es schaffen, rechtzeitig zum Super Bowl LVIII zu kommen, dem NFL-Finale 2024? Grund genug, dem Sportereignis in Las Vegas beizuwohnen, hätte sie. Ihr Boyfriend Travis Kelce spielt bei den Kansas City Chiefs. Sie hat auch schon signalisiert, dass sie den Tight-End-Rammbock unbedingt anfeuern will.

Aber: Wird Swift sich sputen müssen? Denn noch einen Abend vorher ist sie nicht nur nicht in Las Vegas, nicht mal in den USA, sondern auf einem Kontinent echt weit weg. In Asien. Im Tokyo Dome in Tokio gibt sie am Samstag (10. Februar 2024) im Rahmen ihrer „Eras“-Tour ein Konzert. Ist ein ziemlicher Batzen Zeitunterschied. Tokio liegt 17 Stunden vor Las Vegas.

Um es rechtzeitig in die Arme Kelces zu schaffen, sei es, um ihm zum Sieg zu gratulieren oder ihm wegen seiner Niederlage zu trösten, nein: es pünktlich zum Anpfiff in der Spielermetropole zu schaffen, müsste Taylor Swift einiges auf sich nehmen.

Gesetzt, ihr Auftritt am Samstag endet um 23 Uhr japanischer Ortszeit, und sie begibt sich danach gleich zum Privatjet am Flughafen. Dann startet sie ihre Reise gegen Mitternacht – was dann 7 Uhr morgens in Nevada ist. Die Flugdauer von Tokio nach Las Vegas beträgt zirka zwölf Stunden. Dann käme sie am Samstagabend gegen 19 Uhr in den USA an. Also noch am selben Tag, Samstag.

Anpfiff bei den Footballern ist um 15.30 Uhr am Sonntag. Swift kann sich also sofort in die Federn schmeißen – und ausschlafen. Selbst wenn Stau ist, und an diesem Wochenende wird megaviel los sein in Las Vegas, kommt sie rechtzeitig ins Giant Stadium.

Wie genau Swift nun fliegen wird, werden wir wohl nicht mehr erfahren. Die Anwälte der 33-Jährigen haben eine Klageandrohung gegen einen Studenten in Florida verschickt – der Mann veröffentlicht immer wieder die Flugdaten und -bewegungen ihres Privatjets. Swift will diese Standorte nicht veröffentlicht sehen, auch, weil sie Angst um ihre Sicherheit hat. Zuvor wurde bereits ein Twitter-User abgemahnt, der die Flugdaten von Twitter-(heute X)Chef Elon Musik ins Netz gestellt hatte.